NATO oborio i četvrtu iransku raketu iznad Turske

Balistička raketa lansirana iz Irana ušla je u vazdušni prostor Turske pre nego što je oborena od strane NATO protivvazdušne i protivraketne odbrane raspoređene u istočnom Mediteranu, potvrdilo je tursko ministarstvo odbrane.

Ovaj incident predstavlja četvrti takav slučaj od početka američko-izraelskog rata sa Iranom, nakon tri ranija presretanja od strane NATO sistema ranije ovog meseca, što je podstaklo Ankaru da uloži protest i upozori Teheran, preneo je Reuters.

Teheran je negirao da je odobrio takva lansiranja u prethodna tri incidenta i zatražio od Ankare da formiraju zajedničku istragu o tom pitanju. Ministarstvo je saopštilo da se preduzimaju sve neophodne mere „odlučno i bez oklevanja“ protiv svake pretnje usmerene ka teritoriji i vazdušnom prostoru Turske.

Autor: Iva Besarabić

