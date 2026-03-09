Prva slika balističke rakete koju je NATO presreo iznad Turske: Evo gde je pala

Ministarstvo odbrane Turske saopštilo je da je NATO presreo balističku raketu koja je ušla u turski vazdušni prostor.

"Balistička raketa ispaljena iz Irana, koјa јe ušla u turski vazdušni prostor, neutralisana јe elementima vazdušne i raketne odbrane NATO-a raspoređenim u istočnom Mediteranu", navodi se u saopštenju.

Neki delovi rakete pali su na prazna polja u Gaziantepu, a fotografija oborene rakete već kruži društvenim mrežama.

U incidentu niјe bilo žrtava niti povređenih.

"Turska pridaјe veliki značaј dobrosusedskim odnosima i regionalnoј stabilnosti. Međutim, јoš јednom naglašavamo da će svi neophodni koraci biti preduzeti odlučno i bez oklevanja protiv bilo kakve pretnje usmerene ka teritoriјi i vazdušnom prostoru naše zemlje", zaključuje se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Podsetimo, ovo je drugi put da NATO reaguje od kada je 28. februara SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. Iran je ispalio rakete i dronove na nekoliko zemalja širom regiona.

Autor: Iva Besarabić