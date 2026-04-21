OPSADNO STANJE U PODGORICI, PRVI SNIMCI SA MESTA MASAKRA: Policija opkolila Stari aerodrom, tela tri brata nađena u kući! (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci stravičnog zločina u podgoričkom naselju Stari aerodrom, gde je policija pod rotacijama potpuno blokirala Zmaj Jovinu ulicu.

Na licu mesta su desetine inspektora i forenzičara nakon što je otkriveno da su tri brata iz Rožaja brutalno ubijena u kući u kojoj su živeli.

Snimak otkriva razmere drame

Kao što se može videti na ekskluzivnim snimcima, policijske trake su svuda, a komšije u neverici posmatraju rad istražnih organa. Zločin je otkriven kada je rođaka stradalih ušla u dom i zatekla beživotna tela Denisa Hota (28), Nezrina Hota (27) i njihovog trećeg brata čiji se identitet još potvrđuje.

Osumnjičeni u bekstvu: Napao i majku?

Dok snimci sa mesta ubistva kruže internetom, cela Crna Gora traga za Vehidom Murićem (25). On se sumnjiči da je odmah nakon krvavog pira pobegao u Rožaje, gde je, prema nezvaničnim saznanjima, napao i rođenu majku.

Policija je apelovala na građane da budu oprezni, dok policijske snage na terenu čine sve da lociraju osumnjičenog.





