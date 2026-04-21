KRAJ DRAMATIČNE POTERE: Uhapšen Vehid Murić zbog TROSTRUKOG UBISTVA u Podgorici! Evo gde se krio krvnik

Pripadnici Uprave policije Crne Gore, u saradnji centara bezbednosti „Sever“ i „Centar“, uhapsili su u Rožajama Vehida Murića (25), osumnjičenog za stravično trostruko ubistvo koje je potreslo Podgoricu.

Nakon opsežne potrage koja je trajala čitav dan, opasni begunac lociran je i lišen slobode u samom gradskom jezgru.

Detalji istrage:

Vehid Murić se sumnjiči da je u podgoričkom naselju Stari aerodrom hladnokrvno lišio života tri osobe:

- D.H. (27) iz Rožaja

- N.H. (34) iz Rožaja

- K.M. (55), državljanina Srbije iz Novog Pazara

Akcija hapšenja:

Policija je sprovela preciznu taktičku akciju nakon što su operativni podaci ukazali da se osumnjičeni krije na otvorenom prostoru u Rožajama. Murić će uz krivičnu prijavu za teško ubistvo biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Iz policije navode da je u ovoj fazi istrage prikupljeno dovoljno dokaza koji nedvosmisleno potvrđuju da je V.M. direktni izvršilac ovog zločina.

Autor: D.S.