KRITIČNO ZDRAVSTVENO STANJE RATKA MLADIĆA Porodica i odbrana alarmiraju javnost: 'Niti jede, niti pije!' – Oglasio se Milorad Dodik

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Peter Dejong ||

Predsednik SNSD Milorad Dodik saopštio je danas da je postupanje Mehanizma haškog tribunala prema generalu Ratku Mladiću prešlo sve granice, te zatražio da mu se hitno omogući adekvatno lečenje.

Dodik je istakao da je Republika Srpska spremna da preuzme odgovornost za njegovo privremeno puštanje na slobodu.

"Tražim da se generalu Mladiću omogući adekvatno lečenje i privremeno puštanje na slobodu, a Republika Srpska je spremna da pruži sve garancije", naveo je Dodik na platformi Iks.

Odbrana: Stekli su se svi uslovi za puštanje

Advokat u timu odbrane, Branko Lukić, saopštio je ranije da su ispunjeni svi zakonski i procesni uslovi da general bude pušten na privremenu slobodu radi neophodnog lečenja.

Sin Darko Mladić: Situacija je veoma teška

Generalov sin, Darko Mladić, potvrdio je da je zdravstveno stanje njegovog oca izuzetno loše. On je naveo da je situacija alarmantna jer general ne uzima hranu, ne pije vodu, a trenutno ne prima ni neophodnu infuziju.

Porodica i tim odbrane insistiraju na tome da je trenutni medicinski tretman u Hagu nedovoljan s obzirom na ozbiljnost situacije.

Autor: D.S.

DODIK OTKRIO O ČEMU JE RAZGOVARAO SA VUČIĆEM: "Danas još jednom - rame uz rame! Čuvamo ono što je najvažnije"

Region

'PROGLAŠAVAM POBEDU SINIŠE KARANA' Milorad Dodik kaže da je kandidat SNSD pobedio na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj

Politika

DODIK U VRANJU O NATO AGRESIJI NA SRJ: Vera nas uči da praštamo, ali kako? Gađali su naš narod da bi ubili naš duh

Politika

Dodik poručio: Srpska kuća u Brčkom uvek će se tako zvati

Region

Dodik: Žabotinski nagrada sa slobodu je velika čast i simbol večnog prijateljstva

Politika

Dodik: Srbiji agresijom NATO-a učinjena istorijska nepravda, tukli su nas bezdušno