Dodik: Žabotinski nagrada sa slobodu je velika čast i simbol večnog prijateljstva

Predsednik SNSD Milorad Dodik izjavio je da je Žabotinski nagrada za slobodu, koju mu je danas uručio Kneset, velika čast i simbol večnog prijateljstva Republike Srpske i Izraela.

"Ime Žabotinskog nosi poruku borbe, dostojanstva i prava naroda da opstane, a tu poruku danas dele i Republika Srpska i Izrael", napisao je Dodik na platformi Iks.

Veze Republike Srpske i Izraela, istakao je, nisu protokolarne, već istorijske i vrednosne - povezane pamćenjem, stradanjem i nepokolebljivom odlukom da sloboda nikada ne bude dovedena u pitanje.

Dodiku je danas u Knesetu uručeno priznanje "Žabotinski za slobodu" za doprinos razvoju odnosa Izraela i Srpske i razumevanje problema jevrejskog naroda.

Delegacija Republike Srpske u kojoj su v.d. predsednik Srpske Ana Trišić Babić, predsednik SNSD Dodik i delegat u Predstavničkom domu PS BiH Radovan Kovačević boravi u višednevnoj poseti Izraelu.

Oni su se juče u Jerusalimu sastali sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

