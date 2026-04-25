Hrvatica kroz ogradu pomazila dva psa - usledila drama kakvoj se niko nije nadao

Bezazlena situacija sa psom u našem komšiluku pretvorila se u dramatičan incident koji je završio policijskom intervencijom, a epilog na sudu dodatno je šokirao oštećenu porodicu.

Sve se dogodilo prošle godine, i to na Dan žena, kada je jedna žena tokom šetnje pomazila psa pomeranca u dvorištu u kom se nalazio zajedno sa još jednim štenetom u zagrebačkom naselju Sveta Klara. Kako tvrdi suprug ove Hrvatice, ništa nije ukazivalo na to da će taj susret imati ozbiljne posledice.

- Moja supruga je šetala psa i prišla ogradi gde su bila dva mala psa. Pustila ih je da se ponjuše, a zatim ih i pomazila. Nakon toga je nastavila dalje – ispričao je muškarac.

Međutim, dve nedelje kasnije usledio je potpuni obrt. Dok su prolazili istom ulicom automobilom, vlasnica psa je izletela na put i počela da viče i optužuje ženu da je htela da ukrade njenog ljubimca.

- Vikala je da se maskirala kapom i naočarima i da je sve prijavila policiji. Pokušali smo da je smirimo, ali nije vredelo – navodi on u razgovoru za Večernji list .

"Lupao je na vrata i vikao"

Nedugo zatim, situacija je eskalirala. Vlasnica psa i njen partner došli su do njihove kuće i počeli da prave haos.

- Došao je muškarac, sav istetoviran, besan, lupao je na vrata i vikao. Govorio je: "Kome ćeš ti ženu da diraš!". Bilo je strašno, posebno jer je sve gledala naša maloletna ćerka – kaže sagovornik.

On tvrdi da je u jednom trenutku muškarac izvadio pištolj i repetirao ga.

- Rekao sam mu da se smiri, pa je vratio pištolj, ali je potom izvadio palicu i bokser. Krenuo je na mene, branio sam se koliko sam mogao – opisuje dramatične trenutke.

Porodica se potom zaključala u kuću i pozvala policiju, dok su napadači pobegli.

Policija reagovala, ali...

Policija je potvrdila da je intervenisala tog dana i da je protiv muškarca podneta prijava zbog pretnji. Međutim, slučaj je kasnije dobio neočekivan epilog.



Prema odluci tužilaštva, prijava je odbačena jer nije bilo dovoljno dokaza – osumnjičeni je negirao da je imao pištolj, a njegovi navodi su potvrđeni izjavama svedoka. Sporno oružje nije pronađeno.

- Rekao je da nema pištolj i to je bilo dovoljno. Pustili su ga posle dva dana. Mi smo završili na bolovanju i morali smo da se sklonimo neko vreme jer smo bili u šoku – kaže čovek i dodaje da porodica i dalje trpi posledice svega što se dogodilo:

- Žena i ćerka se još nisu oporavile od traume. Osećamo se nezaštićeno.

Autor: D.Bošković