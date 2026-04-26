UHAPŠEN SRBIN NA GRANICI SA POTERNICE Interpol iz Beča ga tražio zbog droge, pao na ulazu u Crnu Goru

Državljanin Srbije T.R. (42), kojeg potražuje bečki Interpol uhapšen je juče na Graničnom prelazu (GP) Dračenovac prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru.

"Službenici Sektora granične policije su, naime, na Graničnom prelazu Dračenovac, prilikom pokušaja ulaska u našu zemlju, lišili slobode državljanina Republike Srbije, T.R (42), kojeg potražuje NCB Interpol Beč. Ovo lice se međunarodno potražuje radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenulo Više državno tužilaštvo u Beču, zbog osnovanje sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje narkotika i preprodaja opojne droge", ističe se u saopštenju crnogorske policije.

Iz UP su dodali da se sumnja da je T.R., na teritoriji Austrije krijumčario i preprodavao kokain.

"Za ovo krivično delo je u Austriji zaprećena kazna zatvora do 15 godina", piše u saopštenju crnogorske policije.

POVEZANE VESTI

Region

Uhapšene dve osobe za kojima je raspisana Interpolova poternica - Akcija policije na ulazu u Crnu Goru

Region

DRŽAVLJANIN ALBANIJE UHAPŠEN U CRNOJ GORI: Potražuje se po Interpolovoj poternici zbog teških krivičnih dela!

Region

RUS STIGAO U CRNU GORU LETOM IZ ISTANBULA, PA ODMAH UHAPŠEN: Evo zbog čega ga traži Moskva

Hronika

UHAPŠEN SRBIN U CRNOJ GORI: Policija zaustavila 'mercedes' na granici, unutra čovek sa međunarodne poternice

Region

TURČIN TRAŽEN ZBOG UBISTVA DOLIJAO U CRNOJ GORI: Uhapšen na graničnom prelazu zbog lažnih isprava

Hronika

Incident na aerodromu: Srbin sa Interpolove poternice uhapšen dok je pokazivao pasoš!