UHAPŠEN SRBIN NA GRANICI SA POTERNICE Interpol iz Beča ga tražio zbog droge, pao na ulazu u Crnu Goru

Državljanin Srbije T.R. (42), kojeg potražuje bečki Interpol uhapšen je juče na Graničnom prelazu (GP) Dračenovac prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru.

"Službenici Sektora granične policije su, naime, na Graničnom prelazu Dračenovac, prilikom pokušaja ulaska u našu zemlju, lišili slobode državljanina Republike Srbije, T.R (42), kojeg potražuje NCB Interpol Beč. Ovo lice se međunarodno potražuje radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenulo Više državno tužilaštvo u Beču, zbog osnovanje sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje narkotika i preprodaja opojne droge", ističe se u saopštenju crnogorske policije.

Iz UP su dodali da se sumnja da je T.R., na teritoriji Austrije krijumčario i preprodavao kokain.

"Za ovo krivično delo je u Austriji zaprećena kazna zatvora do 15 godina", piše u saopštenju crnogorske policije.

Autor: Jovana Nerić