Vulin: Nemojte dozvoliti da se ponovi Manjača

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin, izrazio je oštru zabrinutost povodom inicijative Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za izgradnju vojnog poligona na području Glamoč.

- Tito je na Manjači napravio tenkovski poligon koji je iselio moju i hiljade drugih srpskih porodica. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine hoće isto to da uradi sa preteklim Srbima u Glamoču. U Federaciji koliko god da je Srba previše ih ja pa, kada već nisu uspeli da ih sasvim isele tenkovima da probaju poligonima. Ima BiH pustolina i utrina i tamo gde Bošnjaci ili Hrvati žive pa ne mora baš da pravi poligon samo među Srbima - relao je Vulin povodom inicijative Ministarstva odbrane BiH da izgradi vojni poligon na području opštine Glamoč i dodao:

- Vojska BiH je kao mačija ljubav ni veće dreke ni manje snage ali kada već nije za drugo da je iskoriste za proterivanje Srba. Nema se zašto apelovati na Vladu BiH ili međunarodnu zajednicu da čuvaju Srbe ali se zato mora tražiti od srpskog člana predsedništva da pitanje izgradnje vojnog poligona u Glamoču pokrene kao pitanje koje zahteva odgovor, baš kao što i srpski predstavnici u federalnim institucijama moraju da pokažu da nam je podjednako stalo do Srba i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Nemojte dozvoliti da se ponovi Manjača.