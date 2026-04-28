Stevandić: Izložba o Jasenovcu u EP važna jer Evropa zabranjuje glorifikaciju zločina

Izložba "Jasenovac, sećanje i opomena" u Evropskom parlamentu je značajna jer govori o zločinima tadašnje NDH i zločinima ustaša u Drugom svetskom ratu, pogotovo jer je takva glorifikacija u Evropi zabranjena, izjavio je predsednik Narodne skupštine Repbulike Srpske Nenad Stevandić koji je predvodio delegaciju RS na večerašnjem otvaranju izložbe.

"Mi moramo sa ove strane da osvetlimo taj istorijski revizionizam, osudimo taj sistem ali i nacizam kao najkrvaviji period u istoriji čovečanstva. Mi Srbi smo dugo čekali da ta istina pređe naše granice, da ne kukamo međusobno već da sa mesta sa kojih se mnogo bolje vidi i Hrvatska i Balkan ukinemo taj istorijski revizionizam, iz poštovanja ali i samopoštovanja kao i pijeteta prema žrtvama", rekao je Stevandić obilazeći uzložbu, prenosi RTRS.

Ocenio je da izložba predstavlja dobar način da se istina predstavi i van granica, kako bi se došlo do toga da se ustaše ne slave i da se, kako je rekao, ne priređuju koncerti u njihovo ime.

"U Evropi Tompson ne bi mogao da ima koncert kao što ima u Hrvatskoj", rekao je Stevandić, govoreći o hrvatskom pevaču koji glorifikuje ustaški pokret.

Dodao je da je potrebno da se ukine istorijski revizionizam kao politički pravac na Balkanu, i to pre svega u Hrvatskoj.

"Mi ne pokazujemo mržnju niti amozitet prema bilo kom narodu ali pokazujemo da se ne mogu voditi dvostruki standardi, da ovde glumite nekog Evropljanima a da onda anticivilizacijske i antievropske standarde primenjujete i slavite naciste ili ustaše u Hrvatskoj ili BiH. Važno je da su ovo pripremili arhivi Republike Srpske i Vojvodine i da je to veliki projekat Srbije i Republike Srpske. Važno je da sutra počinje zasedanje Evropskog parlamenta i da će izložba biti dostupna svim evropskim poslanicima", istakao je Stevandić.

Izložbu "Jasenovac, sećanje i opomena" organizovao je Aleksandar Nikolić, poslanik političke grupacije Patriote za Evropu u EP u saradnji sa Federacijom mladih Srba Evrope.

Izložba se sastoji od 17 panoa, raspoređenih u pažljivo osmišljenom redosledu, a posetioci će imati priliku da vide istorijske arhive, autentična dokumenta, fotografije i, pre svega, svedočenja preživelih.

Otvaranju izložbe prisustvovala je i delegacije RS, na čelu sa Stevandićem.

Izložba će trajati do 30. aprila.

