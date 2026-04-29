PRITVOR ZA MAJKU MONSTRUMA: Maloletnik SILOVAO TRUDNU SESTRU s poteškoćama u razvoju, ona je bacila s balkona

Majci koja je bacila svoju trudnu kćerku s balkona u Velikoj Kladuši određen je jednomesečni pritvor, saznaje portal "Avaz.ba".

Kako je potvrđeno, Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je podnelo predlog za određivanje mere pritvora u odnosu na punoletno lice, te je Kantonalni sud u Bihaću u odnosu na navedeni predlog dono rešenje kojim je određen pritvor u trajanju od mesec dana.

"U odnosu na maloletno lice Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona postupa, između ostalog, i u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s decom i maloletnicima u krivičnom postupku Federacije BiH. Istim zakonom je određeno da se ne može objavljivati tok krivičnog postupka u odnosu na maloletno lice, što se odnosi i na predmetni slučaj", navelo je tužilaštvo.

Maloletnik se tereti za krivično delo silovanje, a punoletna osoba za ubistvo i pokušaj ubistva. Kako je ranije objavljeno maloletnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju.

Majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva svoje kćerke. Ona se tereti da je s balkona bacila svoju kćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dete. Prema ranijem navodima, žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.

