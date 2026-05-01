RATKO MLADIĆ IZLAZI NA SLOBODU? Oglasio se sin Darko o drami u Hagu: Stanje je kritično, 'približava se kraju života'!

Odbrana generala Ratka Mladića podnela je hitan zahtev Međunarodnom mehanizmu u Hagu da se on, zbog dramatičnog pogoršanja zdravstvenog stanja, pusti na lečenje u Srbiju na humanitarnim osnovama.

Iako odluka o puštanju još nije doneta, sud je dozvolio objavljivanje dela podneska u kojem se detaljno opisuje kritično stanje generala.

"U zahtevu za hitno puštanje na lečenje u Srbiju, koji je potpisao advokat Dragan Ivetić, navodi se da je podnesen po hitnom postupku nakon informacija da je zdravstveno stanje generala Mladića loše i da se 'približava kraju života'", navodi se u dokumentu koji je prosleđen medijima.

General Mladić je, prema rečima porodice, pretrpeo ozbiljan medicinski incident nakon kojeg se nalazi u stanju nepovratnog pogoršanja zdravlja.

"Zahteva se hitno postupanje na osnovu ozbiljnog medicinskog incidenta (10. aprila) i najnovijih informacija koje potvrđuju da se Mladić nalazi u stanju uznapredovalog, nepovratnog medicinskog pogoršanja od kojeg se možda neće oporaviti", stoji u redigovanom podnesku.

Predsednica Mehanizma, Grasijela Gati Santana, naredila je da se hitno sastavi izveštaj nezavisnih stručnjaka o njegovom neurološkom, kardiovaskularnom i nefrološkom stanju.

"Nema tu ništa novo u smislu da je donesena neka odluka, nego je nama prosto dozvoljeno da objavimo veći deo podneska i odobreno nam je da taj dokument ide u javnost", objasnio je generalov sin, Darko Mladić, za agenciju Srna.

Autor: D.S.

