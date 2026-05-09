DODIK SE U MOSKVI SUSREO SA LAVROVOM: Nastavljamo da jačamo saradnju

Izvor: Beta, Foto: Tanjug/SRNA/KABINET PREDSEDNIKA RUSIJE

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi s ruskim ministrom spoljnih psolova Sergejem Lavrovom.

Dodik je na mreži Iks objavio da se nastavlja jačanje saradnje između Republike Srpske (RS) i Rusije, zasnovane na poštovanju i zajedničkim interesima.

"Srdačan susret u Moskvi s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Republika Srpska ceni prijateljske odnose i podršku Rusije, kao i međusobno razumevanje, koje gradimo godinama. Nastavljamo da jačamo saradnju zasnovanu na poštovanju, stabilnosti i zajedničkim interesima", napisao je Dodik.

Dodik je u delegaciji Republika Srpske koja je danas na Crvenom trgu prisustvovala svečanoj vojnoj paradi povodom Dana pobede nad fašizmom, a potom prijemu i ručku koji je upriličio ruski predsednik Vladimir Putin.

U delegaciji Republike Srpske su i predsednik tog bh. entiteta Siniša Karan i predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

Najavljeno je da bi tokom dana delegacija RS trebalo da se sastane s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Autor: S.M.

