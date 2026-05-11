CRNOGORSKA DRŽAVLJANKA SA KRUZERA SMRTI U KARANTINU! Oglasilo se ministarstvo: Ne sme da napušta smeštaj

Crnogorska državljanka, članica posade kruzera MV Hondius, na kom se pojavio smrtonosni hantavirus nalazi se u karantinu u Holandiji, nakon što su sa broda evakuisani putnici i sprovedene pojačane zdravstve kontrole.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Televiziji Vijesti je saopšteno da su, preko crnogorske ambasade u stalnoj komunikaciji sa crnogorskom državljankom, koja je kasno sinoć organizovanim transportom iz Španije doputovala u Holandiju.

Kako su kazali trenutno je u karantinu u hotelu u Ajndhovenu, gde joj je i urađeno testiranje. Do završetka propisanih mera nije joj dozvoljeno napuštanje smeštaja.

Ministarstvo navodi da je crnogorskoj državljanki ponuđena sva neophodna konzularna pomoć i podrška.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li će članovi posade biti vraćeni u matične države ili će se vratiti na brod, na kom će se sprovesti potpuna dezinfekcija.

Šta je hantavirus?

Hantavirus prenose glodari, a ljudi se zaražavaju udisanjem čestica iz osušenog izmeta glodara. Infekcije se obično dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ukazuje američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država. Ne postoji lek za infekciju hantavirusom.

Uglavnom se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma. Virus može da izazove dve teške bolesti.

Prva, Hantavirusni plućni sindrom (HPS), najčešće počinje umorom, groznicom i bolovima u mišićima, posle čega slede glavobolje, vrtoglavica, groznica i problemi sa stomakom.

Ako se razviju respiratorni simptomi, stopa smrtnosti je približno 38 odsto, prema podacima CDC-a.

Druga bolest, Hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom (HFRS), teža je i prvenstveno pogađa bubrege. Kasniji simptomi mogu da budu: nizak krvni pritisak, unutrašnje krvarenje i akutna bubrežna insuficijencija.

Autor: Iva Besarabić