Oglasila se policija o pucnjavi na Cetinju: Evo šta je utvrđeno

Muškarac prijavio da je čuo pucanj iz pravca šume, policija blokirala šire područje.

Na Cetinju je prijavljeno da je danas došlo do pucnjave u kojoj niko nije povređen, saznaje portal Dan.

Dežurnoj službi Odseka bezbednosti Cetinje danas je oko 13 časova jedno muško lice prijavilo da je, dok se nalazilo u mestu Kobilji Do na teritoriji cetinjske opštine, čulo pucanj iz vatrenog oružja iz pravca obližnje šume, te da tom prilikom nije zadobilo telesne povrede – saopštili su iz Uprave policije.

Dodaju da su policijski službenici Odseka bezbednosti Cetinje hitno upućeni na lice mesta i preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti.

Uspostavljena je i blokada šireg područja. Povodom navedene prijave, policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja, a o ishodu sprovedenih provera u vezi sa ovom prijavom javnost će biti detaljno informisana nakon preduzetih mera prvog zahvata – naveli su iz Uprave policije.

