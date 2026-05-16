ZALJUBILA SE U ČOVEKA PREKO INTERNETA, PA OSTALA BEZ HILJADA EVRA: Žena iz Karlovca pala na opasnu šemu, u sve umešan još jedan čovek

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Žena (45) iz Karlovca je žrtva romantične prevare u kojoj je izgubila hiljade evra nakon što je poverovala muškarcu kog je upoznala na internetu.

Prevarant ju je ubedio da joj pošalje paket, a zatim joj je iznudio 3.450 evra za lažne carinske troškove, saopštila je karlovačka policija.

Ljubav na internetu je koštala 3.450 evra

Prema prijavi koju je juče primila policijska stanica Karlovac sa filijalom Vojnić, četrdesetpetogodišnjakinja je upoznala muškarca sa kojim je stupila u emotivnu vezu putem društvenih mreža. Posle nekog vremena, on joj je rekao da je odlučio da joj pošalje paket.

Ubrzo nakon toga, druga muška osoba, navodni dostavljač, kontaktirao ju je i rekao joj da paket ne može biti dostavljen jer je zaglavljen na granici. Lažnim predstavljanjem činjenica, ubedio ju je da mora da plati novac za nepostojeće troškove obrade carinske dokumentacije. Žena je uplatila iznos od 3.450 evra na pomenuti račun. Kada joj je ista osoba zatražila još jednu uplatu, shvatila je da je prevarena i prijavila je slučaj policiji.

Policija upozorava na oprez

Policijska uprava Karlovac upozorava građane da budu oprezni prilikom komunikacije na društvenim mrežama i sajtovima za upoznavanje.

Ističu da prevaranti traže žrtve na mreži i koriste razne metode obmane, uključujući lažne izjave ljubavi, kako bi stekli nezakonitu finansijsku dobit. Počinioci takozvanih romantičnih prevara komunikacijom izražavaju snažna osećanja prema žrtvi.

Nakon što steknu njeno poverenje, traže novac, poklone ili podatke o bankovnoj kartici.

Autor: D.Bošković

