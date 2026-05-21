AKTUELNO

Region

PRIJAVLJENA OTMICA DEVOJKE, UZBUNA U LUKAVCU! Pokrenuta HITNA policijska akcija, u kući zatečena JEZIVA SCENA

Izvor: Avaz.ba, Foto: Pixabay.com ||

Policiji BiH je prijavljena otmica devojke na području Lukavca što je dovelo do pokretanja opsežne policijske akcije, kada su pronađeni droga i vatreno oružje

Prijava navodne otmice devojke na području Lukavcapokrenula je opsežnu policijsku akciju, tokom koje su pronađeni droga i vatreno oružje, dok je jedna osoba uhapšena i predata Tužilaštvu Tuzlanskog kantona, saznaje portal "Avaza".

- 18.05.2026. godine u večernjim satima prijavljena od strane ženske osobe navodno otmica ženske osobe i da je ona odvedena u neku kuću na području Lukavca, u vezi s tim su postupili policijski službenici OKP PU OKP PS Lukavac i po usmenoj naredbi Opštinskog suda u Lukavcu su izvršili pretres objekta na području Lukavca gde su zatečena jedna ženska osoba, dve muške osobe i prilikom pretresanja navedenog objekta, pronađena je određena količina materije za koju se sumnja da se radi o opojnim drogama i vatreno oružje - rekla je portparolka MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić za "Avaz".

Dodala je da ti predmeti, supstanca za koju postoji sumnja da se radi o opojnoj drogi i oružje su oduzeti.

- Jednom licu koje se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog dela "Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" je oduzeta sloboda i to lice je predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Što se tiče navoda da se radi o otmici, ti navodi prijave nisu potvrđeni. Dakle, u vezi prijave navedenog događaja podnet je izveštaj nadležnom Tužilaštvu za krivično delo "Neovlašćena proizvodnja i zloupotreba opojnih droga protiv jednog lica iz Lukavca, a to lice je predato nadležnom Tužilaštvu 19.05.2026. - potvrdila je Sprečić za "Avaz".

Autor: S.M.

#Devojka

#Droga

#Otmica

#Policija

#jeziva scena

POVEZANE VESTI

Svet

JEZIVA TAJNA EPSTAJNOVOG RANČA: Tela dve devojke zakopana u brdima? Umrle tokom brutalnih fetiš odnosa, pokrenuta hitna istraga! (FOTO)

Region

VELIKA POLICIJSKA AKCIJA U BIH: Privedeno 9 OSOBA zbog sumnje da su se bavili KRIJUMČARENJEM LJUDI

Region

U Zagrebu u toku policijska akcija u saradnij sa Uskokom

Svet

ISTRAŽITELJI OTKRILI DA JE POSLEDNJU PORUKU POSLALA ChatGPT-u: Telo devojke nađeno godinu dana nakon smrti: Upomoć, ponovo sam...

Hronika

DRŽAVLJANI SRBIJE PALI U AUSTRIJI Velika policijska akcija u Beču: Zaplenjena velika količina narkotika i novca, među uhapšenima i ŽENA

Hronika

ORUŽANA PLJAČKA U NIŠU: Maskirani razbojnik uleteo u banku, pa oteo veću sumu novca