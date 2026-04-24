ORUŽANA PLJAČKA U NIŠU: Maskirani razbojnik uleteo u banku, pa oteo veću sumu novca

U niškoj policiji je potvrđeno da je pljačka prijavljena oko 12 časova i da policija preduzima mere na pronalasku počinioca.

Nepoznata osoba, uz pretnju pištoljem opljačkala je danas banku u Nišu koja se nalazi na Bulevaru dr Zorana Đinđića.

U niškoj policiji je potvrđeno da je pljačka prijavljena oko 12 časova i da policija preduzima mere na pronalasku počinioca.

- Intenzivno se preduzimaju sve mere i radnje na utvrđivanju okolnosti u cilju pronalaska počinioca - rečeno je u niškoj policiji.

Nezvanično se saznaje da je u pitanju veća suma novca ukradena iz banke i da je razbojnik bio maskiran.

Autor: D.Bošković