ORUŽANA PLJAČKA U NIŠU: Maskirani razbojnik uleteo u banku, pa oteo veću sumu novca

Nepoznata osoba, uz pretnju pištoljem opljačkala je danas banku u Nišu koja se nalazi na Bulevaru dr Zorana Đinđića.
U niškoj policiji je potvrđeno da je pljačka prijavljena oko 12 časova i da policija preduzima mere na pronalasku počinioca.
- Intenzivno se preduzimaju sve mere i radnje na utvrđivanju okolnosti u cilju pronalaska počinioca - rečeno je u niškoj policiji.
Nezvanično se saznaje da je u pitanju veća suma novca ukradena iz banke i da je razbojnik bio maskiran.
Autor: D.Bošković