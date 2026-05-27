AKTUELNO

Region

Bivši visoki predstavnici traže gašenje OHR-a: BiH ne treba beskonačna međunarodna uprava

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Nakon odlaska Kristijana Šmita sa funkcije visokog predstavnika, njegovi prethodnici Karl Bilt i Volfgang Petrič pozvali su na gašenje OHR-a i novu evropsku strategiju za Bosnu i Hercegovinu.

U autorskom tekstu za nemački „Frankfurter algemajne cajtung“ ocenili su da je tri decenije nakon Dejtonskog sporazuma vreme da BiH preuzme punu političku odgovornost. Takođe smatraju da imenovanje novog visokog predstavnika ne bi rešilo postojeće probleme, već produžilo status kvo.

Bilt i Petrič predlažu da se zatvaranje OHR-a poveže sa procesom evropskih integracija i institucionalnim reformama, uz postepeni prelazak sa međunarodnog nadzora na punu odgovornost domaćih političkih aktera.

Politički savetnik AfD-a Filip Gašpar ocenio je da je značajno što čak i bivši visoki predstavnici danas otvoreno dovode u pitanje opstanak OHR-a.

„Godinama su kritike OHR-a odbacivane kao radikalne ili neodgovorne. Danas i bivši visoki predstavnici priznaju da je sistem međunarodnog tutorstva iscrpljen i da ne može trajati unedogled. Bosni i Hercegovini su potrebni politička odgovornost domaćih aktera i jasna evropska perspektiva, a ne nova runda međunarodnog upravljanja bez demokratskog legitimiteta“, rekao je Gašpar.

#BiH

#Kristijan Šmit

#OHR

POVEZANE VESTI

Region

KRISTIJAN ŠMIT PODNEO OSTAVKU: Odlazi sa mesta visokog predstavnika za BiH

Region

ŠMIT ODLAZI, RASTE PRITISAK NA OHR: 'Protektorat u BiH više nema legitimitet'

Politika

Danas izricanje presude Dodiku, u Banjalici miting podrške! Milićević za Pink: Sude nekome ko ima potpuni politički legetimitet, dakle sude narodu

Politika

'Podrška suverenitetu BiH' Oglasili se Vučić i Šmit nakon sastanka u Beogradu, a ovo su bile teme (FOTO)

Politika

Stevandić povodom odlaska visokog predstavnika BiH: 'Prle je davno znao - Šmit kaput'

Region

SRAMNA PRESUDA SUDA BIH! DODIK PROGLAŠEN KRIVIM: Osuđen je na godinu dana zatvora i zabranjeno mu i bavljenje politikom 6 godina