Nakon odlaska Kristijana Šmita sa funkcije visokog predstavnika, njegovi prethodnici Karl Bilt i Volfgang Petrič pozvali su na gašenje OHR-a i novu evropsku strategiju za Bosnu i Hercegovinu.

U autorskom tekstu za nemački „Frankfurter algemajne cajtung“ ocenili su da je tri decenije nakon Dejtonskog sporazuma vreme da BiH preuzme punu političku odgovornost. Takođe smatraju da imenovanje novog visokog predstavnika ne bi rešilo postojeće probleme, već produžilo status kvo.

Bilt i Petrič predlažu da se zatvaranje OHR-a poveže sa procesom evropskih integracija i institucionalnim reformama, uz postepeni prelazak sa međunarodnog nadzora na punu odgovornost domaćih političkih aktera.

Politički savetnik AfD-a Filip Gašpar ocenio je da je značajno što čak i bivši visoki predstavnici danas otvoreno dovode u pitanje opstanak OHR-a.

„Godinama su kritike OHR-a odbacivane kao radikalne ili neodgovorne. Danas i bivši visoki predstavnici priznaju da je sistem međunarodnog tutorstva iscrpljen i da ne može trajati unedogled. Bosni i Hercegovini su potrebni politička odgovornost domaćih aktera i jasna evropska perspektiva, a ne nova runda međunarodnog upravljanja bez demokratskog legitimiteta“, rekao je Gašpar.