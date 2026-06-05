Poznato ko je poginuo u padu aviona u Hrvatskoj: Oglasilo se tužilaštvo (FOTO)

Avion koji je leteo iz Linca prema Medulinu srušio se u četvrtak ujutro, a istraga o uzroku nesreće tek sledi. Među poginulima su i dvojica pilota.

Prilikom udara aviona o tlo u četvrtak na području opštine Medulin smrtno su stradala četiri austrijska državljanina rođena 1978, 1968, 1986. i 1961. godine, izvestilo je nakon uviđaja Županijsko državno tužilaštvo u Puli. Naloženo je da se sprovede pregled i obdukcija tela smrtno stradalih osoba te se preduzimaju dalje mere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti tog događaja, navodi tužilaštvo.

Uviđaj su povodom avionske nesreće proveli policijski službenici istarske policije uz učestvovanje inspektora Agencije za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i železničkom saobraćaju i dežurne zamenice županijskog državnog tužioca u Puli.

Ranije je utvrđeno da je avion koji je pao na području Medulina u četvrtak ujutro bio registrovan u Nemačkoj, letio je iz Linca u Austriji prema Medulinu.

Direktorka Agencije za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i železničkom saobraćaju Alana Vukić rekla je juče na mestu nesreće da je Agencija službenu dojavu o padu aviona primila u 11,20 sati od istarske policijske uprave i Hrvatske kontrole vazdušnog saobraćaja.

Tada je rekla da su dvoje poginulih piloti aviona, austrijski državljani, dok identifikovanje preostale dve osobe tada još nije bila obavljena. Najavila je da će u roku od 30 dana izdati preliminarni izveštaj i otvoriti bezbednosnu istragu koja će trajati nekoliko meseci te će sarađivati s austrijskim telima.

Autor: Marija Radić