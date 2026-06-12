'SVE JE SLABIJI, JEDVA MOŽE DA PRIČA' Oglasio se sin Ratka Mladića o generalovom zdravstvenom stanju

Darko Mladić najavio da će porodica podneti zahtev za puštanje generala na lečenje u Srbiji i da su velika očekivanja od sednice Saveta bezbednosti na kojoj će jedna od tema biti kršenje prava na lečenje

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je danas da zdravstveno stanje njegovog oca i dalje loše.

- Sve je slabiji i sve teže priča. Tamo ne može da dobije adekvatnu negu. Nekada ima boljih dana, nekada lošijih, ali generalno sve je slabiji - rekao je Darko Mladić u izjavi za RTRS.

On je rekao da su velika očekivanja od sednice Saveta bezbednosti.

- Јedna od tema biće i kršenje prava na lečenje. Sigurno je ta tema bitna kako za Srbiju, tako i za druge zemlje koje pokušavaju da spreče zloupotrebu u političke svrhe. Srbija će sigurno zahtevati da se javno priča zašto se u ovom slučaju sprovodi drugačija pravda u odnosu na ostale osuđene - kaže Darko Mladić.

Očigledno je da dok je, dodaje, ovo rukovodstvo u Hagu, oni će sprovoditi svoju pravdu.

- Mi od njih ne očekujemo ništa više od onog što smo već dobili, ali mi nećemo odustati od svojih namera. Mi ćemo se boriti do poslednjeg trenutka - jasan je Darko Mladić.

Podseća da se Komitetu obratila i Srbija i porodica i odbrana.

- Mi očekujemo odgovor, ali to je samo jedan od kanala preko koga tražimo da se poštuju pravila i da budu ista za sve, a ne da zavise od politike - naveo ej Darko Mladić.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je juče da ovo prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se, pre svega, poštovanja osnovnih ljudskih prava. Vujić je rekao da će zato ovo pitanje Srbija postaviti i na sednici Saveta bezbednosti UN o radu haškog Mehanizma.

Autor: S.M.