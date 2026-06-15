ČEŠKA ZAVIJENA U CRNO NAKON TRAGEDIJE NA JADRANU: Bili su iskusni nautičari koji godinama letuju i plove...mnogo mi je žao njihove dece (FOTO)

Ronioci specijalne policije završili su najteži deo posla. Iz dubine mora izvukli su telo četvrte žrtve tragične pomorske nesreće između ostrva Brač i Šolta.

Paralelno se priprema i izvlačenje potonule jedrilice. Međutim, reč je o složenoj operaciji koja će zahtevati vreme i detaljne pripreme.

- To zahteva određeno vreme, pripreme i elaborat o tome kako će se to uraditi. Tada ćemo imati sve relevantne činjenice i istraga će moći da bude privedena kraju - rekao je kapetan Lučke kapetanije Split, Željko Kuštera.

Tragedija se dogodila kod Splitskih vrata, gde su se sudarili katamaran i jedrilica. Četvoro ljudi je izgubilo život, a još četvoro je povređeno.

Šta je dovelo do nesreće, sada pokušavaju da utvrde istražitelji. Državno tužilaštvo, policija i Lučka kapetanija prikupljaju dokaze. Obavljen je uviđaj na katamaranu, a sprovode se toksikološka i pomorsko-tehnička veštačenja, koja bi trebalo da daju odgovore na ključna pitanja.

Skiper nije bio za kormilom jedrilice?

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Dalmatinski portal, u trenutku kada je katamaran naleteo na jedrilicu, za njenim kormilom navodno nije bio skiper, većjedan od nastradalih putnika.

Češka zavijena u crno

U Splitje stigao i češki ambasador. Posetio je povređenu putnicu koja je zbog preloma pršljenova zadržana na lečenju. Potvrdio je da su stradali i preživeli bili iskusni nautičari koji godinama letuju i plove Jadranom.

- Preživeli su u stanju šoka, a jedna žena je i dalje u bolnici. Posetio sam je, razgovarao sam sa direktorom bolnice i želeo bih da zahvalim bolnici na svemu. Takođe bih želeo da izrazim zahvalnost svim hitnim službama županije i grada. Mislim da je njihova brza reakcija spasila četiri života - rekao je ambasador Petr Gandalovič.

Vest o tragediji potresla je i mesto iz kojeg su žrtve bile poreklom. Herbert Pavera, načelnik opštine Bolatice u Češkoj, kaže da je poginule supružnike lično veoma dobro poznavao.

- Bili su naši poznanici i uvek smo se sretali na različitim događajima, nasmejani i dobro raspoloženi. Ona je bila vedra osoba koju su svi voleli i mislim da ću ih zauvek pamtiti. Veoma mi je žao njihove dece i unučadi, koji su ostali bez svojih roditelja, baka i deka - rekao je on.

Autor: Marija Radić