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UŽAS U ROKOČIMA: Stablo palo na ženu tokom seče, policija UHAPSILA NJENOG MUŽA! Nije joj bilo spasa

Izvor: Kurir.rs/RTCG, Foto: Pixabay.com ||

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje su danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, uhapsili B.K. (78) zbog sumnje da je iz nehata lišio života svoju suprugu. On je sekao drvo motornom testerom koje je palo na njegovu suprugu i usmrtilo je.

Kako navode u saopštenju policije, danas je oko 9.40 časova B.K. (78) iz Cetinja telefonskim putem obavestio Dežurnu službu Odeljenja bezbednosti da je u mestu Rokoči, koristeći motornu testeru prilikom seče šume, oborio stablo dužine oko 21 metar, koje je prilikom pada dotaklo njegovu suprugu, sada pokojnu D.K. (75), u predelu tela i nanelo joj telesne povrede, usled kojih je preminula na licu mesta.

"Nakon sprovedenih mera i radnji, po nalogu državnog tužioca, B.K. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nehatno lišenje života i on će danas biti priveden tužiocu na dalju nadležnost", navode u saopštenju policije.

Po nalogu nadležnog državnog tužioca naložena je obdukcija tela stradale D.K.

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