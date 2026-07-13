Veštak o požaru u diskoteci u Kočanima u kojem su poginule 63 osobe: U objektu nije bila sprovedena nijedna mera protivpožarne zaštite

Tim veštaka sa Građevinskog fakulteta u Skoplju konstatovao je, sa žaljenjem, da u objektu u kojem se nalazila diskoteka "Puls" nije bila sprovedena nijedna mera protivpožarne zaštite, izjavio je sudski veštak i profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta "Sveti Kiril i Metodije" (UKIM) Goran Markovski na današnjem suđenju za požar u kočanskoj diskoteci, u kojem su poginule 63 osobe, a više od 200 je povređeno.

"Propisnih izlaza za evakuaciju iz objekta bilo je nula, dok je, prema površini objekta, kapacitet trebalo da bude 363 gosta, a kritične večeri bilo ih je više od 600", rekao je Markovski, prenosi portal Libertas.mk.

On je kazao da objekat nije imao gde da "diše".

"Celokupna temperatura zadržavala se unutra. Nije preduzeta nijedna mera koja bi smanjila rizik ili posledice izbijanja požara. Naprotiv, pojedine mere su samo povećavale temperaturu i učinile da unutrašnjost postane nepodnošljiva", izjavio je Markovski.

On je naveo da je Građevinskom fakultetu dostavljen materijal radi klasifikacije u skladu sa standardima, pri čemu je utvrđeno da je bio ugrađen stiropor, koji se u najboljem slučaju može klasifikovati kao normalno zapaljiv materijal i koji oslobađa toksičan dim i zapaljene kapljice.

Drugi dostavljeni materijal bio je tervol, odnosno staklena vuna, koji spada u klasu A2 - negorive materijale, stabilne do 800 stepeni Celzijusa, koji ne gore i ne oslobađaju kapljice.

"Na osnovu promene boje može se zaključiti da je temperatura u klubu dostigla najmanje 800 stepeni Celzijusa. Dokaz za to su i veliki delovi čelične konstrukcije koji su bili iskrivljeni i deformisani usled tako visokih temperatura, kao i istopljene staklene boce, što je posledica ekstremne toplote", rekao je Markovski.

Odgovarajući na pitanje tužioca Darka Jakimovskog, Markovski je rekao da postoji više uzročno-posledičnih veza i da, nažalost, nisu pronašli nijedan dokaz da je nešto bilo preduzeto kako bi se posledice smanjile - od izbora materijala, kontrole, angažovanja stručnih lica i izrade odgovarajuće dokumentacije, do angažovanja licenciranih firmi za prenamenu objekta i stručnog nadzora.

"Sve ovo, povezano sa građevinskim aspektima, dovelo je do ovakvih posledica. Šta drugo možemo očekivati, ne samo za ovaj već i za druge objekte, ako se izvode bez projekta i stručnog nadzora, osim da nam se to vrati kao bumerang", rekao je Markovski.

Govoreći o značaju ugrađenih materijala, Markovski je naveo da su minimalni tehnički uslovi jedan od osnovnih preduslova za dobijanje dozvole za rad.

Prema njegovim rečima, kapacitet objekta prema površini pre 2024. godine bio je najviše 472 gosta, dok je nakon izmene propisa iznosio 363 gosta.

Prema minimalnim tehničkim uslovima, potreban je jedan izlaz na svakih 100 posetilaca, dok su u diskoteci "Puls" postojala dva izlaza - glavni i pomoćni, koji je te večeri bio zaključan.

Ventilacija je trebalo da obezbedi protok vazduha do 20 puta, dok su u "Pulsu" postojala četiri ventilatora delimično prekrivena gips-kartonskim pločama.

Prema standardima bilo je potrebno 30 parking mesta, dok diskoteka "Puls" nije imala nijedno mesto na sopstvenoj parceli, već su sva parking mesta bila na tuđem državnom zemljištu bez saglasnosti opštine, rekao je Markovski.

Kada je reč o protivpožarnoj zaštiti, Markovski je naveo da je objekat morao da bude podeljen na požarne sektore, a bina nije bila izolovana kao poseban požarni sektor sa fiksnim sistemom za gašenje.

"Nažalost, u ovom slučaju žarište požara bilo je upravo iznad bine. Da je bila podeljena požarnim sektorom, širenje požara na ostatak objekta bilo bi sprečeno, a posledice bi bile manje", rekao je Markovski.

Na osnovu dozvoljenog broja posetilaca i konfiguracije objekta, prema njegovim rečima, bilo je potrebno najmanje tri evakuaciona izlaza ukupne širine 4,2 metra.

"U objektu je postojao glavni izlaz, ali nije imao sve potrebne elemente da bi se smatrao protivpožarnim izlazom. Pomoćni izlaz širine jednog metra, takođe se, ni po dimenzijama, ni po materijalu, ni po funkciji nije mogao smatrati protivpožarnim izlazom. Osim toga, vodio je ka neobezbeđenom prostoru iznad iskopa oko objekta, sa dodatnim rizikom od pada ljudi u uslovima panike. Ta vrata su kritične noći bila zaključana. Treća vrata vodila su ka kancelarijama, bila su drvena, obična i bez panik rasvete, tako da nisu mogla da služe za evakuaciju. Dakle, propisanih evakuacionih izlaza u objektu nije bilo", rekao je Markovski.

Veštak je naveo i da su postojeći prozori bili potpuno blokirani stiroporom, staklenom vunom i limom sa unutrašnje strane, zbog čega prostor nije mogao da se provetrava, dok je unutrašnji lim dodatno akumulirao i emitovao toplotu.

U objektu, kako je rekao, nije postojao funkcionalan sistem za odvod dima i ventilaciju, nije bilo panik rasvete, dojave požara ni hidrantske mreže.



Prema njegovim rečima, postojao je jedan unutrašnji hidrant, ali nije bio u funkciji, a u objektu su se nalazila dva protivpožarna aparata umesto propisana četiri.

Takođe je ugrađen polietilenski sunđer, lako zapaljiv materijal, umesto grafitnog sunđera koji je bio predviđen osnovnim projektom.

Roditelji stradalih u požaru poručili su novinarima tokom pauze suđenja da veštaci jasno zaključuju da nije reč o običnoj adaptaciji, već o rekonstrukciji u smislu Zakona o gradnji i da ostaje pitanje ko je trebalo to da vidi i kontroliše.

"Nalaz veštaka pokazuje da su od 2012. do 2024. godine u objektu izvođeni ozbiljni građevinski radovi - ojačavana je konstrukcija, građene stepenice i galerije, zatvarani prozori, podizani novi zidovi, menjana električna instalacija, kao i uslovi evakuacije i protivpožarne zaštite. A zatim dolazi rečenica koja otvara mnoga pitanja: 'Nijedna faza nije bila praćena projektom, nadzorom ili inspekcijskim zapisnikom'", izjavio je Aleksandar Naunov.

Ako je 12 godina bilo rekonstrukcija bez projekta, nadzora i inspekcijskih zapisnika, onda, kako je rekao Naunov, nije reč o jednom propustu, već o sistemu koji predugo nije gledao tamo gde je trebalo, a cenu su platila 63 mlada života.

Suđenje vodi sudija Dijana Gruevska-Ilievska, a optužnicu zastupa tim od 15 javnih tužilaca.

Sledeće ročište zakazano je za 12. avgust.

U požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima 16. marta 2025. godine, tokom nastupa grupe DNK, poginule su 63 osobe, dok je više od 200 povređeno.

Reč je o jednoj od najtežih tragedija u novijoj istoriji Severne Makedonije.

Autor: Marija Radić