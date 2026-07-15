AKTUELNO

Region

Sudar kod Kolašina: Hitne službe na terenu, među povređenima ima Srba

Izvor: Vijesti, Foto: Facebook.com/Podgorički vremeplov ||

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 14.20 časova dogodila na magistralnom putu Kolašin - Mioska, u mestu Žuti Krš, povređene su dve osobe. U udesu su učestvovali putničko i teretno motorno vozilo, a saobraćaj se na toj deonici odvija naizmenično.

U saobraćajnoj nesreći su učestvovale dve osobe i dva vozila - jedno putničko, a drugo teretno motorno vozilo.

- Obe osobe su strani državljani. Zadobile su povrede i prevezene su radi ukazivanja lekarske pomoći. Stepen povreda u ovom trenutku nije poznat - saopšteno je iz policije.

Navodno, reč je o srpskim državljanima.

Saobraćaj se odvija naizmenično. Uviđaj je u toku.

Autor: S.M.

#Nesreća

#Povređeni

#Srbi

#hitne službe

#kolašin

POVEZANE VESTI

Hronika

POVREĐENE DVE OSOBE Saobraćajna nezgoda kod Pančeva, oglasili se iz policije: Vozač prešao u suprotnu traku i izazvao sudar

Hronika

Auto sleteo u rečno korito: Ima povređenih! Drama kod Kragujevca

Hronika

VOZILO POTPUNO SMRSKANO! Teška saobraćajna nesreća kod Vladičinog Hana, povređene dve osobe

Hronika

SUDAR U STOPANJI, IMA POVREĐENIH: Dvoje prebačeno u bolnicu posle saobraćajke na putu Kruševac-Kraljevo

Hronika

Stravičan prizor sa mesta snažnog udesa kod Topole: Vozač se zakucao u ogromni kamion

Hronika

Nesreća kod Novog Pazara: U sudaru teško povređene dve devojčice