Dan žalosti u Žabljaku: Mladić (24) sleteo sa puta i poginuo na licu mesta, zastave na pola koplja u celoj opštini

Zbog pogibije dvadesetčetvorogodišnjeg D. Š. otkazani su svi događaji u organizaciji Opštine i zastave su spuštene na pola koplja.

Odlukom predsednika Opštine Žabljak, četvrtak, 16. jul, proglašen je Danom žalosti zbog tragične pogibije dvadesetčetvorogodišnjeg D. Š.

Mladić je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 5.30 časova u mestu Javorje, na putu Žabljak–Šavnik.

- D. Š. se nalazio sam u automobilu koji je, pod za sada neutvrđenim okolnostima, sleteo sa kolovoza. Mladić je u nesreći izgubio život, dok će tačan uzrok izletanja vozila biti utvrđen istragom - potvrdjeno je agenciji RINA u policiji.

Zbog tragedije koja je potresla Žabljak otkazani su svi događaji planirani u organizaciji Opštine i opštinskih preduzeća. Zastave na zgradi Opštine i objektima preduzeća čiji je ona osnivač biće spuštene na pola koplja.

Od vlasnika ugostiteljskih objekata očekuje se da tokom Dana žalosti poslovanje prilagode okolnostima, posebno kada je reč o emitovanju muzike.

Autor: D.B.