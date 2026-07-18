Nevreme stiglo u region! Izdato upozorenje: Moguća su oštećenja na imovini, olujni udari vetra i grad

Zagreb i okolinu u prepodnevnim satima danas zahvatilo je grmljavinsko nevreme. Pljuskovi su se više puta ponavljali, a bez kišobrana se gotovo nije moglo izaći napolje.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) podigao je nivo upozorenja za zagrebačku regiju. Sada je na snazi narandžasto upozorenje, koje označava opasno vreme, zbog grmljavinskih nepogoda koje se očekuju u drugom delu dana.

"Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vetar, posebno uveče kada lokalno može biti nevremena. Verovatnoća grmljavine veća je od 75 odsto. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzrokovati veliku štetu i zaštitite se od udara groma. Moguća su oštećenja na imovini i drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vetra i grad. Mogući su prekidi aktivnosti na otvorenom, kao i problemi u saobraćaju", poručuju iz DHMZ-a.

Narandžasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena na snazi je i za karlovačku regiju. Za splitsku i dubrovačku regiju narandžasti meteoalarm izdat je zbog izuzetno visokih temperatura.

Osječka, gospićka i riječka regija nalaze se pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskih nepogoda, dok je za riječku regiju žuto upozorenje izdato i zbog veoma visokih temperatura.

Prema prognozi DHMZ-a za subotu, 18. jula: "U većini krajeva promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i nestabilno. Mestimično kiša, ponegde i izraženiji pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno je moguće i nevreme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Na Jadranu slab i umeren jugozapadni i zapadni, poslepodne i severozapadni, a na severnom delu uveče ponegde bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stepeni."

Slično vreme očekuje se i u nedelju.

"Većinom promenljivo oblačno i nestabilno, ponegde s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, uveče prolazno i jak. U Dalmaciji slab do umeren jugo i jugozapadnjak, a na severnom Jadranu bura koja će uveče jačati. Najniža temperatura vazduha uglavnom između 16 i 21, na moru između 21 i 26 stepeni. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 stepeni."

U nedelju će gotovo cela Hrvatska biti pod meteoalarmima. Narandžasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdato je za gospićku i riječku regiju, dok je za splitsku regiju narandžasti alarm na snazi zbog izrazito visokih temperatura.

Zagrebačka, osječka i karlovačka regija u nedelju će biti pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskih nepogoda, dok je dubrovačka regija pod žutim alarmom zbog visokih temperatura.

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Autor: Marija Radić