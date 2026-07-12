NEVREME STIGLO U PRESTONICU: Upaljen meteo alarm, Srbiju čekaju jaki pljuskovi, grmljavina i grad!

Srbiju je danas zahvatilo snažno naoblačenje sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, a kako je i zvanično potvrđeno, nevreme je već stiglo i na područje Beograda.

Prema najnovijim informacijama RHMZ Srbije, sistem koji je zahvatio severne, zapadne i jugozapadne delove zemlje tokom prepodneva se širi i na ostale krajeve. Na području Vojvodine i zapadne Srbije u narednih sat vremena očekuju se lokalno jaki konvektivni razvoji koji će uslovljavati intenzivne pljuskove, jak vetar u zoni padavina, a ponegde i pojavu sugradice i grada.

Na području Beograda vreme je promenljivo, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji u zoni pljuskova može biti kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće oko 29 °C, dok se na nivou cele Srbije očekuje temperatura između 27 i 31 °C.

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

U ponedeljak (13.07.) biće promenljivo – smenjivaće se sunčani intervali i oblačnost koja će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu. Već u utorak i sredu (14 - 15.07.) očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme sa dnevnim temperaturama od 32 do 34 °C.

Međutim, već u četvrtak i petak (16 - 17.07.) ponovo sledi nestabilniji period sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. Za vikend (18 - 19.07.) prognozira se pretežno sunčano vreme, uz maksimalne temperature oko i malo iznad 35 °C.

Takođe, izdato je i hidrološko upozorenje: na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Autor: D.S.