AKTUELNO

Region

Meteocunami zahvatio Mali Lošinj: More je naglo poraslo, svi su bili u čudu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/HINA/Lana Slivar Dominić ||

Takozvani meteocunami pogodio je Mali Lošinj u Hrvatskoj, odnosno, na petnaestak minuta nivo mora naglo je porastao za oko 30 centimetara od uobičajenog, a potom se u izraženoj oseci naglo povukao.

More je preplavilo obalu, zbog čega su ugostitelji sklanjali stolove, a prolaznici se u panici udaljili od obale, prenosi "Jutarnji list".

Meteocunami je pojava koja nastaje usled naglih promena atmosferskog pritiska i snažnih udara vetra povezanih sa olujnim sistemima, a kada takav poremećaj dopre do zaliva i luka, može dodatno da ojača i za kratko vreme da izazove naglo dizanje i spuštanje nivoa mora.

Nestabilno vreme zahvarilo je hrvatsku obalu, pre svega Istru, Kvarner, Gorski kotar, ali i krajnji sever Dalmacije.

Bilo je kiše, pljuskova i grmljavine, a lokalno i jačeg grmljavinskog nevremena.

Autor: Marija Radić

#Hrvatska

#Mali Lošinj

#More

#meteocunami

POVEZANE VESTI

Region

DVA ZEMLJOTRESA POGODILA HRVATSKU U RAZMAKU OD 15 MINUTA Drugi put se zatreslo jačinom 3,9 stepeni po Rihteru

Region

Veliki požar u Zagrebu: Nebo je naglo promenilo boju...

Extra

DA LI STE I VI MEĐU NJIMA? Ljudi masovno guglaju ovaj pojam i brišu naloge na Fejsbuku: Evo šta je razlog

Svet

DRAMA IZNAD OBLAKA: Avion pun putnika počeo naglo da PROPADA, više od 20 ljudi povređeno!

Svet

DRAMA NA EVROPSKOM AERODROMU: Pilot napravio KOBNU grešku, sekunde su ih delile od katastrofe (FOTO)

Društvo

Naglo povećan broj pregleda u pedijatrijskim ambulantama: Evo koji su simptomi kod dece i šta raditi