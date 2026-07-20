Meteocunami zahvatio Mali Lošinj: More je naglo poraslo, svi su bili u čudu

Takozvani meteocunami pogodio je Mali Lošinj u Hrvatskoj, odnosno, na petnaestak minuta nivo mora naglo je porastao za oko 30 centimetara od uobičajenog, a potom se u izraženoj oseci naglo povukao.

More je preplavilo obalu, zbog čega su ugostitelji sklanjali stolove, a prolaznici se u panici udaljili od obale, prenosi "Jutarnji list".

Meteocunami je pojava koja nastaje usled naglih promena atmosferskog pritiska i snažnih udara vetra povezanih sa olujnim sistemima, a kada takav poremećaj dopre do zaliva i luka, može dodatno da ojača i za kratko vreme da izazove naglo dizanje i spuštanje nivoa mora.

Nestabilno vreme zahvarilo je hrvatsku obalu, pre svega Istru, Kvarner, Gorski kotar, ali i krajnji sever Dalmacije.

Bilo je kiše, pljuskova i grmljavine, a lokalno i jačeg grmljavinskog nevremena.

Autor: Marija Radić