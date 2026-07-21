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Putnik umro u avionu tokom poletanja: Tragedija na zagrebačkom aerodromu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com/ StockSnap ||

Na zagrebačkom aerodromu "Franjo Tuđman" tokom poletanja u avonu kompanije "Lauda Europe" preminuo je putnik, potvrđeno je danas iz zagrebačke vazduzšne luke.

Za portal Index je rečeno da se medicinski incident dogodio juče.

"Možemo potvrditi da je u vazdušnoj luci 'Franjo Tuđman' u ponedeljak, 20. jula 2026., zabeležen medicinski incident te da su nadležne službe Aerodroma reagovale promptno i sprovele sve radnje iz svoje nadležnosti i u skladu sa svojim ovlašćenjima", naveli su.

Dodali su da zbog zaštite privatnosti i činjenice da nisu nadležni za operativne detalje ne mogu iznositi više informacija.

"Zbog zaštite privatnosti osobe, kao i činjenice da Međunarodni aerodrom Zagreb d.d. nije nadležna za iznošenje operativnih detalja vezanih uz let, putnika, posadu, medicinsko postupanje, odluke prevoznika ili eventualna postupanja drugih nadležnih tela, nismo u mogućnosti dati dodatne informacije o ovom slučaju", naveli su.

Index je pozivajući na svoja saznanja objavio da je nakon što je telo preminulog izneto iz aviona let nastavljen istom letilicom i istom posadom.

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Autor: Marija Radić

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