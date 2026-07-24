Detalji stravične tragedije u Hrvatskoj: Poginulo dete (4) iz Srbije, roditelji u teškom stanju

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u petak poslepodne dogodila na auto-putu A3 kod Lužana poginulo je četverogodišnje dete, dok su tri osobe povređene. Nesreća se dogodila oko 14,30 sati, a u njoj su učestvovala dva privatna automobila.



Prema navodima hrvatskih medija automobil srpskih registracionih oznaka u kome se nalazilo dete vozila je 43-godišnja žena, a u njemu se još nalazio 42-godišnji muškarac. Svi su švedski državljani. To je potvrdila Policijska uprava brodsko-posavska.

Uprkos pokušajima medicinskih timova da ga spasu, četverogodišnje dete preminulo je na mestu nesreće. Telo je prevezeno u bolnicu, gde će biti obavljena obdukcija.

Došlo je do udara prednjeg dela automobila kojim je upravljao 45-godišnjak u zadnji deo automobila kojim je upravljala 43-godišnjakinja, pri čemu su oba vozila odbačena te su u nekontrolisanom kretanju sletela s puta i udarila u zaštitnu ogradu, nakon čega su se zaustavila na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila.

U nesreći je teško povređen 45-godišnjak, dok su 43-godišnjakinja i 42-godišnjak lakše povređeni. Lekarska pomoć pružena im je u bolnici u Slavonskom Brodu, gde su zadržani na daljnjem lečenju.

Uprkos pokušajima medicinskih timova da ga spasu, četverogodišnje dete preminulo je na mestu nesreće. Telo je prevezeno u bolnicu, gde će biti obavljena obdukcija.

Došlo je do udara prednjeg dela automobila kojim je upravljao 45-godišnjak u zadnji deo automobila kojim je upravljala 43-godišnjakinja, pri čemu su oba vozila odbačena te su u nekontrolisanom kretanju sletela s puta i udarila u zaštitnu ogradu, nakon čega su se zaustavila na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila.

U nesreći je teško povređen 45-godišnjak, dok su 43-godišnjakinja i 42-godišnjak lakše povređeni. Lekarska pomoć pružena im je u bolnici u Slavonskom Brodu, gde su zadržani na daljnjem lečenju.

Autor: S.M.