Vozač iz BiH kriv za tragediju u kojoj je poginulo dete (4) iz Srbije? Mališanu nije spasa

Četvorogodišnje dete poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 kod Lužana, a tri su osobe povređene. Policija je zbog izazivanja saobraćajne nesreće podnela krivičnu prijavu protiv 45-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine.

Nesreća se dogodila oko 14,30, a u njoj su učestvovala dva privatna automobila, preneo je Index.hr.

Uviđajem, koji su sproveli Županijsko državno tužilaštvo i policija, utvrđeno je da 45-godišnjak, upravljajući automobilom bosanskohercegovačkih registracionih oznaka u smeru istoka, nije držao potreban razmak od vozila srpskih registracionih oznaka koje se kretalo ispred njega.

Tim je automobilom upravljala 43-godišnja švedska državljanka, a s njom su se u vozilu nalazili 42-godišnji muškarac i dete rođeno 2022. godine, takođe švedski državljani.

Prednji deo automobila kojim je upravljao 45-godišnjak udario je u zadnji deo vozila ispred sebe. Od siline udara oba su automobila odbačena s puta, udarila u zaštitnu ogradu pa se nakon nekontroliranog kretanja zaustavila na zaustavnoj traci.

U nesreći je 45-godišnji vozač teško povređen, dok su 43-godišnja žena vozač i 42-godišnji putnik lakše povređeni. Svi su prevezeni u bolnicu u Slavonskom Brodu, gde su zadržani na daljnjem lečenju.

Uprkos pokušajima medicinskih timova da ga spasu, četverogodišnje dete preminulo je na mestu nesreće. Telo je prevezeno u bolnicu, gde će biti obavljena obdukcija.

Policija je protiv 45-godišnjaka podnela krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje na krivično delo izazivanja saobraćajne nesreće.

Autor: S.M.