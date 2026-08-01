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POGINULI OTAC I DVOJE DECE! Komšije otkrivaju stravične detalje horora: Čuli smo TRI PUCNJA, majka nije bila kući, kad se vratila, jadna žena, vikala je sva u šoku

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/HINA/Lana Slivar Dominić ||

Tri osobe su poginule u požaru u porodičnoj kući u Svetom Križu Začretju u Zagorju

Kako je izvestila Policijska uprava krapinsko-zagorska, dojava Vatrogasnog operativnog centra o požaruprimljena je u 7:24 sati.

Lokalni portal Zagorje piše da su u požaru poginuli otac i dvoje dece. Komšije su ispričale da je jedno dete završavalo srednju školu, a drugo je ove godine završilo osnovnu školu.

Komšije tvrde da su čuli tri pucnja, nakon čega je izbio požar. Napomenuli su da je supruga i majka radila pa nije bila u kući.

- Jadna žena, vikala je sva u šoku. Strašna je ovo tragedija. Užasna - poručile su komšije, napomenuvši da je reč o porodici koja se doselila negde sa zlatarskog područja.

Na mestu događaja sledi uviđaj kojim će se utvrditi okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradalih.

Autor: D.B.

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