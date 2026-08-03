NOVA PUCNJAVA U SARAJEVU: aselje blokirano, policija na licu mesta, hitna pomoć odvezla jednu osobu

U Istočnom Sarajevu je večeras ponovo došlo do pucnjave u kojoj je ranjena najmanje jedna osoba.

Pucnjava se dogodila večeras oko 21 sat na području opštine Istočno Novo Sarajevo, u ulici Hilandarska, javlja .

Policija još nema informacije o pucnjavi, ali svedoci koji su se našli u blizini ističu da je hitna pomoć odvela jednu osobu koja je prethodno ležala na asfaltu.

Pripadnici MUP RS s područja Istočnog Sarajeva su na terenu i vidljivo je da vrše uviđaj i utvrđuju okolnosti incidenta.

Inače, pucnjava se u Istočnom Sarajevu dogodila i juče, u ulici Spasovdanska koja se nalazi u blizini lokacije večerašnje pucnjave. Od juče je pokrenuta potera za Đ. Ž. s obzirom na to da se sumnja da je upravo on juče pucao na K. P. koji je ranjen.

Autor: Iva Besarabić