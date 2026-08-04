Potvrđena optužnica protiv Aca Đukanovića

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je danas optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva protiv Aca Đukanovića kojem se na teret stavlja krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz tog suda.

Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na sajtu sudova, rešenjem predsednika veća Mirka Kojovića od 3. avgusta potvrđena je optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, podignuta 20. jula 2026. godine.

Aco Đukanović, brat bivšeg crnogorskog predsednika Mila Đukanovića, se optužnicom tereti za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Iz Osnovnog suda navode da je odluka doneta nakon održanog ročišta na kojem su ispitani zakonitost i opravdanost optužnice.

"Nakon održanog ročišta radi ispitivanja i ocene zakonitosti i opravdanosti optužnice, predsednik veća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku našao je da prikupljeni dokazi tokom istrage daju dovoljno osnova za zaključak da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo koje je predmet optužbe", navodi se u rešenju Osnovnog suda u Nikšiću.

Đukanović je prošle sedmice zatražio od sudije Osnovnog suda u Nikšiću Mirka Kojovića da obustavi postupak protiv njega jer je optužnica protiv njega zasnovana na konstrukcijama, manipulacijama i, kako je rekao, selektivnom izvođenju dokaza.

Autor: Iva Besarabić