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OPSADNO STANJE U CRNOJ GORI: Policija traži Zvicerovog saradnika i bivšeg policajca Nebojšu Bugarina

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Preuzet video/Printscreen ||

Crnogorska policija izvršila je pretrese na teritoriji Podgorice i Kolašina u potrazi za odbeglim Nebojšom Bugarinom, navodnim saradnikom vođe „kavačkog“ klana Radoja Zvicera.

Kako prenose „Vijesti“, pretresi su sprovedeni u okviru pojačanih aktivnosti koje se tokom letnje turističke sezone sprovode radi lociranja međunarodno traženih osoba. Iz Uprave policije je saopšteno da su proveravani objekti za koje se sumnjalo da ih koristi ili u kojima se nalazi Bugarin, a pretresen je i stan Bojana Madžgalja, direktora hotela „Podgorica“.

Za Bugarinom, bivšim policajcem, raspisana je međunarodna poternica pošto ga Specijalno državno tužilaštvo tereti da je bio pripadnik kriminalne organizacije odbeglog policajca Ljuba Milovića, koja je delovala u korist „kavačkog“ klana i učestvovala u švercu kokaina i drugim teškim krivičnim delima.

Bugarin je široj javnosti postao poznat nakon što je u javnost dospela fotografija na kojoj zagrljeni sede Radoje Zvicer, policajci Petar Lazović i Ljubo Milović, Nebojša Bugarin, kao i Veljko Belivuk i Marko Miljković. Sumnja se da je fotografija nastala tokom posete Belivuka i Miljkovića Zviceru u januaru 2021. godine, neposredno pre njihovog hapšenja u Srbiji.

Autor: D.S.

#Hronika

#Kavački klan

#Nebojša Bugarin

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