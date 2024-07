Zbogom, legendo: Preminuo jedan od najvećih muzičara, uzor smrti još nije potvrđen

Tuga!

Legendarni di-džej i producent Tomcraft, pravim imenom Tomas Brikner, preminuo je u ponedeljak u 50. godini.

- Teška srca moramo da vas obavestimo da je juče, 15. jula 2024. godine, preminuo naš voljeni otac i suprug. Zauvek ćemo vas nositi u našim srcima i voleti do ponovnog susreta - napisao je on u objavu na društvenim mrežama ranije danas podelila njegova porodica.

Uzrok njegove smrti još nije potvrđen.

U znak počasti, nemački producent Vestbam napisao je na Fejsbuku da je sa njim nastupio u Rigenu u Nemačkoj pre samo dve nedelje.

- Imao je odličan nastup. Sedeo sam i slušao od početka do kraja, što retko radim. Zvučao je sjajno i nepogrešivo. Možda je to bio njegov poslednji set. Ne znam. Razgovarao sam sa njim pre tri dana i on je rekao je da se oporavlja od gripa, ali se raduje što će svirati sa svima nama u "Rave The Planet". Počivaj u miru - napisao je Vestbam.

Na Fejsbuk stranici "Croatian RAVE Nation /1993-2008/" odana je počast slavnom DJ-u.

- Juče nas je u 49. godini napustio legendarni nemački di-džej i producent Thomas Bruckner AKA Tomcraft, autor velikih klupskih hitova "Loneliness" i "Prosac". Bio je veoma popularan di-džej u našoj zemlji i nekoliko puta je nastupao u Hrvatskoj - Zagreb, Osijek, Zadar, Varaždin, a prvi nastup u HR imao je na Future Shock-u 2002. RIP - navodi se u saopštenju.

Inače, di-džej i producent iz Minhena bio je najpoznatiji po progresivnom hausu i trensu. Nakon što je 1996. upoznao nemačkog producenta Enijaka, sa njim je stvorio seriju hitova, uključujući "Viva" i "Prosac", od kojih su oba postigla veliki uspeh početkom 2000-ih.

TOMASOVA KARIJERA Godine 2002. Tomcraft je objavio "Loneliness", singl koji će godinu dana kasnije biti na vrhu muzičkih lista. Tokom svog života objavio je ukupno četiri albuma, sve u roku od samo šest godina. Između kasnih 90-ih i ranih 2000-ih, Tomcraft je bio rezident DJ u "KV - Das Heizkraftverk", poznatoj tehno instituciji u Minhenu koja je zatvorena 2003. godine. Tokom svoje karijere, Tomcraft je nastupio pred 1,3 miliona gledalaca na berlinskoj "Love Parade" 2003. godine, a nastupao je širom sveta. Godine 2005. Tomcraft je pokrenuo Craft Music, sopstvenu izdavačku kuću, uglavnom fokusiranu na tehno, elektro i haus.

Autor: Nikola Žugić