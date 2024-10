Vesna Đogani priznala da li se kaje zbog izjave da su svi znali da Melina vara Harisa

Razvod Meline i Harisa Džinovića mesecima je bio udarna tema domaćih medija, a tada je ogromnu prašinu svojom izjavom digla i Vesna Đogani, koja je obelodanila da su svi znali da je pevaču žena bila neverna.

Vesna je sada gostovala u jednoj emisiji, a na pitanje da li se kaje zbog toga što je tada izjavila, rekla je:

- Rekla sam to. Ali, to je neka stara drama. Ne bih se vraćala na to - rekla je.

Vesna je, podsetimo, pre nekoliko meseci rekla je čula neke stvari o Melini i njenim navodnim neverstvima.

- Ja sam u timu koji navija za Harisa Džinovića. Jako mi ga je žao jer je jako ružno sve ovo što je Melina uradila. Mi to znamo od pre, iz salona u koji je dolazila. Baš je bila grozna, pričala je naveliko šta radi. Svima se hvalila šta je radila, mi smo bili u šoku. Baš je bilo grozno, komentarisala sam to i sa drugaricama i sa Đoletom. Htela sam da kažem Harisu, ali Đole mi nije dao, rekao mi je da se ne mešam - rekla je Vesna.

Ona je navela i da li smatra da je razlika u godinama, možda, takođe bila problem u odnosu Harisa i Meline:

- Razlika u godinama nije problem. Kada nekoga volite, to ne bi trebalo da vam smeta. Trebalo bi da rastete i sazrevate zajedno kroz vreme - rekla je ona.

Autor: D. T.