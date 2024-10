20 GODINA OD ZVEZDA GRANDA PROGOVORIO OD SVEMU! Nemanja Nikolić otkrio kako živi, pa priznao: Situacija nije baš sjajna...

Pevač Nemanja Nikolić takmičio se u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a sada je već 20 godina na estradi.

Nemanja je sada ispičao kako je iz njegovog ugla izgledalo kada se pre pune dve decenije pojavio na Gradovoj sceni.

- Brzo je prošlo tih dvadeset godina, što se mene tiče, za taj početak me vezuju samo neka lepa dešavnja. Naše zajedničke turneje, zajednički život. Bilo je tu svega i svačega, ali je uglavnom bilo više lepih stvari – rekao je pevač za Grand.

Nemanja priznaje da je sve bilo drugačije i novo za njega, ali i za njegove kolege koji su došli iz čitave Sebije u Beograd kako bi izgradili karijeru.

- Mi smo bili deca koja su došla sa sela i krenula u beli svet, nismo ni znali šta nas je snašlo. To je bio neki period kada je sve bilo drugačije, svet je bio drugačiji. Mi smo svi tada mislili da će do kraja života ostati tako, da je to taj svet u kome živimo – kazao je Nemanja, a zatim se osvrnuo na današnja dešavanja na estradi:

- Situacija sada nije baš sjajna, ali imamo šta da pamtimo. Nešto smo videli, proživeli i imamo čega da se sećamo.

"Živim kako želim"

20 godina karijere smatra tek za polovinu estradnog puta, a iako je u muzici ostvario veliki uspeh, porodicu smatra najvrednijom.

-To je neko poluvreme. Imam jako lep život i živim onako kako želim. Da li sam nešto mogao više ili nisam, možda, ali kako kažu ko zna zašto je to dobro. Smatram da sam srećan čovek, imam najveći uspeh u životu koji sam postigao za ovih 20 godina karijere, to je moja porodica i deca koja su zdrava i srećna – ispičao je Nemanja i dodao:

-Ostavio sam neki pečat u muzici, postoje pesme koje su ostale i koje se i danas slušaju. Mislim da je buitno da svaki pevač ima bar jednu pesmu koja je njegova lična karta, a ja ih na sreću imam nekoliko.

Autor: M.K.