Dženan se sa novom ženom i decom uselio u luks stan: Do auta ide liftom i ima obezbeđenje, komšije razvezale jezike

Nove komšije kažu da Dženana ne viđaju često, ali da čuju plač bebe

Pevač Dženan Lončarević promenio adresu stanovanja, te da se sa novom ženom i decom preselio u elitni deo Beograda. Zgrada u kojoj je Dženan kupio stan se nalazi u maloj ušuškanoj tek izgrađenoj luks zgradi, koja je obezbeđena kamerama, ali i privatnim parkingom, a nove komšije kažu da Dženana ne viđaju često, ali da čuju plač bebe.

- Čuo sam da je došao, ali nisam imao prilike da popričam sa njim. Video sam ga jednom samo u prolazu i to u kolima, jer vidite, ovde ima lift kojim se on spusti u garažu. Njegova žena ima neki mali auto, nisam ih video zajedno, ali sam pre neki dan čuo jednu bebu u zgradi, možda je to njihova beba, ne znam, a i pravo da vam kažem gledam svoja posla, drago mi je što je prešao u naš kraj, dobar je on pevač - ispričao je Dženanov novi komšija.

S druge strane, jedna komšinica iz ulice ističe da novog komšiju još nije upoznala, ali da je čula da je stigao u njen kraj.

- Nisam ga još videla, ali sam čula da je došao kod nas. Često prošetam psa ovuda, pa znam. Ova zgrada je nova, ljudi su pre možda dva-tri meseca počeli da se useljavaju, pojedini stanovi još nisu useljeni, majstore svakodnevno viđam tu. Čula sam da Dženan ima novu ženu i da je dobio dete, ali ih ja zajedno nisam videla, on sigurno ima nastupe, a ona verovatno čuva decu, pa i ne izlazi često. On autom vodi sina starijeg u vrtić, a za nju nisam sigurna ni kako izgleda - kazala je jedna srednjovečna gospođa.

Komšije iz nekadašnjeg kraja su nam objasnile da je pevač poludeo pošto je u javnost isplivao snimak sa novom partnerkom baš u kraju gde su svili ljubavno gnezdo, pa su novi dom potražili na drugoj lokaciji - u elitnom delu Beograda.

- Vidao sam ga pre sa kolima kad prode ovuda. Ima suprugu živeo je tu s njom, ali ga nisam skoro video. Kažu da je sada na Dedinju ili Senjaku, tamo negde. Mislim da je opcija za preseljenje bio Vračar ili Dedinje, ali mislim da su zbog dece odlučili da

bude Dedinje - ispričao je komšija iz ulice.

Dženan sa bivšom suprugom Samirom, ima dvoje dece, a ona je jednom prilikom izjavila da je najveći problem posle razvoda podela imovine.

- Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem - rekla je ona ranije.

Autor: A. Nikolić