Mrzela sam što je Ivana bolja od mene: Goca Tržan progovorila o raspadu Tap 011, sa suzama u očima otkrila OVO

Neočekovano!

Članovi grupe Tap 011 Milan Bojanić, Đorđe Pajović-Đole, Petar Stupar-Pera, Ivana Peters i Goca Tržan prisetili su se svojih početaka.

- Bilo je mnogo sujete i kod nas, ali odrasli smo. Bili smo jako mladi i jako sujetni. Svađali smo se kada je bilo vreme i time smo to prevazišli. Uvek je bilo napeto, ali publika to nije mogla da oseti nikada. Ja se nisam svađala, samo sam bila previše intenzivna, mislim da sam bila nepodnošljiva. Shvatala sam stvari malo ozbiljnije, sve sam shvatala lično i ego mi je bio ogroman u tom periodu - rekla je iskreno Goca.

- U to vreme smo se mnogo zezali, nastupali smo i po 7 dana nedeljno. Imali smo mnogo manje novca i mnogo manje smo zarađivali iako smo bili najpopularniji bend tih vremena. Iskreno, novac nije bio razlog našeg razlaza. Ja sam poželela da idem jer sam se prezasitila. Mi smo svaki dan po ceo dan bili zajedno, neprekidno. Više se ni pred izlazak na binu nismo šalili, morala sam da vidim gde ću i šta ću. Nisam se više dobro osećala na bini. Novac jeste važan faktor, ali zapravo najvažnije je to što mi više nismo imali taj elan. Trebala nam je pauza. Razišli smo se bez teških reči i svađa - rekla je Goca, na šta se njena koleginica nadovezala.

- Ja sam ostala i mislila sam da će to moći tako da funkcioniše, ali sam bila svesna da ću u jednom trenutku nastaviti solo karijeru. Međutim, desilo se bombardovanje, nismo znali šta će biti sutra sa životom, a kamoli sa karijerama. Ja sam oformila bend čisto da bi mi bilo lepo u tom momentu - dodala je Ivana.

- Nakon raspada se nismo videli 10 godina. Dogovorili smo se da se nađemo na večeri, ali pošto su se bližili novogodišnji praznici plan je bio da se vidimo na sat vremena. Ostali smo 7 sati zajedno, emocije su nas preplavile - objasnili su muzičari.

- Kada je bila naša prva proba u prostorijama Arene, bend se okupio i krenuli su da sviraju pesmu "100 dana u mesecu", kad smo otpevale prvi refren, sećam se samo da su mi suze bile u očima. Evo i sada me obuzimaju emocije. To je period mog života gde sam ja učila, imala sam najveću moguću sreću da me o pevanju uči Ivana. Iako sam u tom periodu mrzela što je ona toliko bolja pevačica od mene, tada mi je ego bio ogroman. Kada sam nakon toliko godina stala pored nje da ponovo pevamo, ona mi je rekla: "Bože, koliko si ti napredovala sa pevanjem", meni je srce tada bilo puno - rekla je Tržanova sa očima punih suza.

- Imamo sreće da smo odrasli u vreme kada nije bilo društvenih mreža, da jesmo mislim da ne bismo toliko opstali. Mi smo se tada svakoga dana provodili, imali smo lude žurke. Danas mladi žive neki virtuelni svet. Uspeli smo da sačuvamo svoju privatnost što nam je jako drago. Tada nisu postojale društvene mreže i negativan komentar nije dolazio mahom do nas. Ako se nekome nije sviđalo to što radimo, mi to nismo znali jer niko nije mogao to da nam napiše - rekli su oni.

Podsetimo, grupa Tap 011 obradovaće svoju publiku u MTS dvorani 06. i 07. decembra.

Autor: N.B.