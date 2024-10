Gost koji je prisustvovao prisetio se da je bio svedok prepirke, koja se završila tako što je reper ranije izašao sa svojom pratnjom i grupom devojaka.

Muzički mogul Paf Dedi je već mesecima u zatvoru i očekuje suđenje koje je planirano za maj naredne godine. Njemu se na teret stavljaju brojna krivična dela poput posrednovanja u prostituciji, trgovini ljudima... U periodu dok su neka od ovih dela nastala on je bio u vezi sa pevačicom Dženifer Lopez.

Latino zvezda u poslednje vreme sve češće se pominje uz Dedijevo ime, a sada su isplivale fotografije nastale posle jedne od žurki, a kada je navodno silovana i jedna trinaestogodišnja devojčica od strane repera.

Muzički mogul i pevačica, koji su bili zajedno od 1999. do 2001. godine, snimljeni su na afterpartiju sa zvezdama za MTV VMA 2000. godine u Njujorku gde su kasnije viđeni u dramatičnom sukobu.

Fotografije su snimljene u sada već nepostojećem noćnom klubu Lotus 7. septembra 2000. - iste večeri nova tužba navodi da je Diddi seksualno napao mladu devojku pred dvema neidentifikovanim poznatim ličnostima.

Gost koji je prisustvovao prisetio se da je bio svedok prepirke, koja se završila tako što je reper ranije izašao sa svojom pratnjom i grupom devojaka.

„Didi je držao bocu šampanjca Cristal sve vreme služeći svoje goste“, kaže izvor. 'Svi su plesali i uživali, ali kako je noć odmicala, tenzije su rasle između njega i Dženifer.'

