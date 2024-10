Upoznala ih Jelisaveta Orašanin, a onda pukla tikva: Srpska glumica (32) trudna je s Goranom Bogdanom, a pre njega volela je našeg košarkaša

Srpska glumica Jovana Stojiljković (32) u drugom je stanju i čeka prvo dete sa svojim partnerom, glumcem Goranom Bogdanom.

Jovana i Goran već dugi niz godina uživaju u ljubavi, a malo ko zna da je Jovana pre njega bila u ljubavi sa našim košarkašem Bogdanom Bogdanovićem.

Njih dvoje su bili u vezi, međutim njihova ljubav nije opstala zbog daljine. Do kraha veze je došlo, kako se pisalo, zbog razdvojenosti, jer dok je on živeo u Americi, Jovana je u Srbiji gradila karijeru. Kako se tada navodilo, Jovanu i Bogdana je upoznala Jelisaveta Orašanin, koja je u braku sa Milošem Teodosićem.

Jovana je nakon veze sa Bogdanom Bogdanovićem uplovila u vezu sa kolegom iz branše Goranom Bogdanom sa kojim čeka dete.

Inače, Goran Bogdan i Jovana Stojiljković odavno su otpočeli zajednički život u Beogradu, a Zagrepčanin voli da se pohvali da ima tri doma u tri grada.

- Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovde i volim ovaj grad i Beogađane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrim imam osećaj da me tera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba -govorio je.

