Zatekla ga je nepomičnog: Bol koju je osećala zbog smrti sina Marina Tucaković je prenela u pesmu, a evo ko je otpevao NJENE NAJTUŽNIJE STIHOVE!

Jedna od najpoznatijih tekstopisaca Marina Tucaković, koja je pre tri godine izgubila bitku sa opakom bolešću, danas bi napunila 71. godinu.

Marina je poslednje danje svog života je provela u KBC Dragiša Mišović i godinama unazad se borila sa rakom, a 2021. godine bila je na respiratoru zbog korona virusa. 19. septembra. Marina je preminula u bolnici.

Ona je napisala neke od najvećih domaćih hitova i radila sa najvećim zvezdama, a njen život obeležila je porodična tragedija.

Naime, sin Marine i Aleksandra Fute Radulovića, Miloš Radulović iznenada je preminuo 2008. godine, a ona je otvoreno pričala o najvećem bolu.

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Ode vam dete na ekskurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite - pričala je ona svojevremeno i dodala:

- Interesantno, ja tu noć... On je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam zaista mogla da imam loš predosećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova... I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Taj dan je trebalo da idem u žiri u jednu emisiju. To je bio trenutak ludila i trezvenosti.

"Zatekla sam ga nepomičnog"

Marina se tada prisetila trenutka kada je svog naslednika zatekla u beživotnom stanju.

- Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav i prav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vode, i rekao mi da ga probudim posle četiri kako bi stigao da ode kod frizera i spremi se uveče za diskoteku. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam šta se dogodilo... Ne znam da li ima nešto gore nego kada zateknete svoje dete kako nepomično leži u krevetu - rekla je Marina.

U jednom od svojih razgovora sa novinarima, istakla je da nikada nije želela da vidi rezultate sa obdukcije, jer joj to nije bitno.

- Nisam želela da vidim rezultate obdukcije. Šta mi to znači? Da li je to bilo srce, da li je nešto uzeo... Kakve to veze ima. To mi nije bitno. Ja sam sa tom decom bila 24 sata. Imali su sve, vodila sam računa, ali eto, društvo ih je povuklo... Ako je neko bio uz tu decu, posebno uz Miloša u tim situacijama, onda sam to bila ja. Ja posle njegove smrti nisam radila nekoliko meseci. Imala sam podršku, muzika mi je bila u krvi i ja sam to morala... - izjavila je tekstopisac.

Pesme koje je posvetila preminulom sinu

Marina je novinarima priznala da je samo jednu pesmu posvetila preminulom sinu Milošu, "Mišo moj" koju je otpevala Ana Nikolić, a nakon par godina demantovala je navode da je i pesma Nataše Bekvalac "Hiljadu nula" posvećena njenom preminulom sinu.

- Pesmu sam pisala u svom najtežem životnom periodu, kada sam izgubila sina! Dugo sam razmišljala ko bi mogao ove snažne emocije da prenese publici, a onda je izbor pao na Anu Nikolić - pričala je Marina.

Poslednji pozdrav Milošu tada su uputili mnogobrojne javne ličnosti sa kojima su godinama Marina i Futa sarađiivali, među kojima su bili Vesna Zmijanac, Haris Džinović, Svetlana Ceca Ražnatović, Ana Nikolić, Saša i Dejan Matić, Džej Ramadanovski,, Nataša Bekvalac i mnogi drugi.

Marina i Futa imali su još jednog sina Milana Radulovića Laću, koji je preminuo decembra 2022. godine.



Autor: N.B.