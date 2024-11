Treba mi izduvni ventil! Mirka Vasiljević se već 15 godina prilagođava Vujadinu zbog njegove karijere: Par puta me je uhvatio da to radim...

Glumica Mirka Vasiljević (34) sa nevenčanim suprugom, fudbalerom Vujadinom Savićem (34), ima četvoro dece.

Mirka ne krije da Vujadin najviše voli da se šali na njen račun. Fudbaler je nedavno otkrio da je svoju nevenčanu suprugu uhvatio kako krišom jede slatko, ali i da su mu ona i deca uvek bili na prvom mestu, iako nije uvek izgledalo tako.

- Trudim se da jedem ono što mi prija da bih se dobro osećala, ali nekad i volim da "zaprljam" svoj organizam i onim što ne valja - rekla je Mirka i istakla da joj je to izduvni ventil.

- Kada već kao robot živim od svoje 19. godine, funkcioniši da njegova karijera ne trpi, da sam posvećena deci i nekada mi stvarno treba da počastim svoj organizam. I pošto ne izlazim iz kuhinje, ja sve to radim stojeći i naravno da je šala uvek na moj račun, pa je to da se ja krijem, da uzmem kutlaču... Pa, ako treba od njih da se krjiem... Desilo se možda par puta da su me uhvatili da to radim, pa malo i dodaju sve... Ali neka, meni je sve to simpatično - dodala je mlada glumica.

Iz njihove ljubavi rodilo se četvoro dece i zvanično još uvek nisu u braku, a glumica priznaje da je ona ta koja "koči" da se organizuje svadba.

- Više sam ja tu problem, kao žena, komplikovanija sam, tu su bile četiri vezane trudnoće, ja kao žena ne mogu sad, pa razmišljam kako ćemo za dekoraciju. Vujadin ima nezgodan posao. Mi to možemo da uradimo samo dva puta godišnje da dođu i njegove kolege i da je on slobodan - objašnjavala je Mirka nedavno.

