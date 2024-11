To je bio jako težak period, plakala sam: Brena otvorila dušu o porodici, pa priznala šta joj je posebno teško palo, a evo šta kaže za Filipa i Priju (VIDEO)

Pevačica Lepa Brena u intervjuu za Pink.rs progovorila je o dočeku Nove godine, kolegama, ali i finansijama i životnim problemima. Tom prilikom, oan je za Pink.rs istakla koji momenti su joj posebno teško pali u njenom i Bobinom porodičnom domu.

- Remi sam naučila da igram za vreme korone. Tada su bili zabranjeni izlasci, pa smo mi igrali u parovima. Nas dve smo shvatali prvo kao dekor, kao deo nameštaja. Kad smo naučile, počele smo da ih pobeđujemo i to im je najteže palo. Najveće zadovoljstvo je kad pobedimo mi žene - rekla je Lepa Brena, a onda progovorila o teškim momentima kada su njena i Bobina deca porasla i počela da napuštaju porodični dom.

- Čovek nije svestan, to su neke faze, to su u knjigama upisivali kao prazno gnezdo, sve to možete da pročitate. Dok su bili mali jedva sam čekala da porastu, da prođe taj pubertet, da mogu da budem mirna kad odem negde, da ne razmišljam kako i sa kim voze automobile i kako se ponašaju u javnosti. Ja ne volim bahate i nevaspitane ljude. Boba i ja smo učili decu da ne budu nevaspitani - rekla je Brena za Pink.rs i dodala:

- Samo su jednog dana počeli da odlaze, Filip je prvo otišao na Hjuston, posle Stefan. Ti je bio jako težak period, ja sam plakala, uvek sam ih čekala da dođu iz škole i počnu da bacaju patike, da se spremaju za tenis... Tada nam je ostao samo Viktor i kad je i on otišao kuća je postala ogromna i prazna... Velika mi je sreća i drago mi je što je Filip ušao u vode šoubiznisa. Potpuno je i normalno i logično što sada ceo posao organizuje Aleksandri. Rano je ošeo da piše i komponuje pesme i danas se razvio u veoma ozbiljnog kantautora - poručila je muzička zvezda.

