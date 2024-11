Auć! Hrvatska atletičarka saznala preko televizije da je MUŽ VARA - Sada je meta podsmeha, a njega je jedan detalj razotkrio (VIDEO)

Atletičarka Blanka Vlašić nedavno se suočila sa neprijatnom situacijom kada je tokom uživo uključenja saznala da je muž vara.

Hrvatska javnost je danima brujala o ovom skandalu. Naime, tokom direktnog uključenja u Dnevniku, njen suprug Ruben Van Gucht javio iz hotelske sobe, pa su gledaoci u pozadini videli gole ženske noge i odmah povezali da sportski novinar vara Blanku. Blanka se ni tada nije oglašavala.

Ruben Van Gucht krijgt wel heel speciale ondersteuning van de VRT dit EK. pic.twitter.com/PIadByE1JV — JVL (@J_VLbe) 22. јун 2024.

"To uzrokuje samo bol"

Blankin suprug je ispričao kako ona zna za njegove partnerke, ali da nije upućena u detalje njegovih veza s njima. On smatra da je to ispravno.

- To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegovu vrstu veze, ali jedini koji zaslužuju objašnjenje o tome su ljudi koju su uključeni u to. Niko ne treba da brine za njih niti da misli o njima 'Jadna, neće znati'. Govorim o tome otvoreno. Blanka može da ne želi da živi takav život, ali ona to nije rekla - rekao je u emisiji "Het Huis".

Društvene mreže "gore" zbog atletičarke i njenog muža

Društvene mreže u Hrvatskoj su se preko noći usijale, a ovo su neki od komentara:

- Za sve sam čula, ali za otvoreni brak nisam", "Ako je tako, čemu venčanje u crkvi?", "Đe ga nađe?!", "Blanki to nije trebalo, da je ovakav ponižava!", "Meni to osobno ne bi odgovaralo", "Mogao je prećutati. Ipak to utiče na njene poslove. Ako im već paše takav brak. Ako ne, brzo će ona dalje", "A gde ga nađe, muko moja"... su neki od komentara, prenosi Stil.

Autor: Nikola Žugić