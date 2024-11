Bez dlake na jeziku!

Bivši vaterpolista Nikola Rađen, inače sveže razveden od pevačice Milice Ristić, pojavio se na gala proslavi koji su organizovala tri uticajna celebrity magazina.

- Večeras sam došao sam, lepo je biti u društvu starih prijatelja.

Pre samo nekoliko dana Rađen se pojavio na događaju na kom je prisustvovala i njegova bivša supruga Ana Kokić, o čemu je ovom prilikom i rekao:

- Ana i ja smo u jako dobrim odnosima zbog ćerkica i tako je oduvek bilo i tako će biti i ubuduće.

Večeras će se na žurci pojaviti i njegova bivša supruga Milica Ristić.

- Nisam znao da treba da dođe. Mi smo u korektnim odnosima zbog Alekseja. Javiću joj se, nemam razloga da ne uradim to. Ne bih se više oglašavao na tu temu i otkrivao detalje razvoda. Rekao sam šta sam imao.

Na pitanje da li mu sada devojke više prilaze, slatko se nasmejao.

- Ne. Mislim da je sasvim civilizovano ići na događaje i žurke ovog tipa. Nema razlog da se krijem od medija niti od javnosti. Što se tiče novih veza, rekao sam da me periferne stvari ne zanimaju, samo posao i deca.

Zašto su pevačice slabe na vaterpoliste? Na to pitanje Nikola nije znao odgovor, ali je iskreno progovorio o trećoj ženidbi:

- Mislim da do tog sledećeg puta neće skoro doći jer ne razmišljam u tom pravcu. Mislim da cela ova stvar treba da prođe, jer postoje mnogo bitnije stvari kojim se treba baviti. A da li ću sledeću vezu kriti od javnosti, razmišljam šta da odgovorim na to. Da li lepe stvari treba kriti? Kada prihvatite svog partnera, i ako je javna ličnost, uzimate "ceo paket", sa svim vrlinama i manama. Nema tu tereta, ja sada razgovaram sa vama i meni je prijatno. Mislim da kao javna ličnost treba da odgovorim na svako pitanje, to je moja dužnost, a i vaša (medija). Pojavljivanje na javnim događajima i davanje intervjua je nama, a i vama, interes.

Autor: Nikola Žugić