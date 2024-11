Jokić danas ima dvoje dece, a zbog nje je hteo da napusti košarku: Bio je emotivno prazan...

Košarkaš Nikola Jokić i njegova supruga Natalija dobili su sina.

Nikola i Natalija imaju bajkovitu ljubavnu priču, a košarkaš je svojevremeno otkrio da je zbog nje čak želeo da napusti sportsku karijeru i prestane da trenira.

Naime, samo dva meseca nakon što su započeli vezu Natalija je krenula put obrazovanja i odselila se za Ameriku gde je diplomirala psihologiju na Metropolitan Stejt univerzitetu.

Jokić je veoma teško podneo njen odlazak, a njegov tadašnji trener Dejan Milojević u emisiji posvećen Nikoli ispričao je da je košarkaš zbog njenog odlaska poželeo da batali svoju karijeru.

- Imao sam i loših utakmica, ali tu u Megi sam bio baš loš u toj utakmici. Ne znam, desi se nešto, nećeš... Ne možeš ni da trčiš, ne možeš ništa, ni da poguraš, ni da dodaš, a malo i nećeš i onda kad se to sve spoji bude katastrofa - pričao je Jokić u pomenutoj emisiji.

Kako kaže Milojević, sada najbolji košarkaš priznao mu je da ne želi više da se bavi košarkom.

- Jednostavno imao je težak momenat gde je u tom trenutku njegova sadašnja supruga Natalija otišla za Ameriku i njemu se jednostavno nije igralo. On je meni u jednom trenutku rekao na treningu: "Deki, meni se više ne igra košarka". To mi je bio šok. Pokušao sam da mu objasnim. Shvatio sam šta je razlog. Nije što se njemu više ne igra ili što ne voli igru ili da mu je nešto dosadilo - ne. Jednostavno emotivno je bio prazan, tu se nadovezao odlazak njen na studije u Ameriku. Njega je to dosta pogodilo. Trebalo mi je vremena da ga vratim, da glavom bude ponovo na treningu.



