Marinko je bio drugačiji: Komšije Nikole Rokvića o njegovoj porodici i ženi: Ta slika koju ostavlja u javnosti...

Pevač Nikola Rokvić i njegova supruga Bojana Barović uživaju u skladnom braku iz kojeg su dobili troje dece, ćerkice Leonu i Angelinu i sina Simeona.

Ekipa jednog medija nedavno je posetila kraj u kom Nikola Rokvić živi sa porodicom, a komšije poznatog para otkrile su kakvi su zapravo Rokvići kada se kamere ugase.

- Iako na Instagramu ljudi uglavnom nisu kao u privatnom životu, Nikola to zapravo jeste. Ta slika koju ostavlja u javnosti je identična onome kakav je među susedima. Kada smo čitali da je hteo da se zamonaši, zapravo smo navijali za to jer on je tako blage naravi da pripada tom svetu. Znam da bi to bilo teško zbog porodice ali eto, sebično smo razmišljali naglas. Mi njega kada sretnemo u prolazu i razmenimo par rečenica, prosto vam dan lepo krene - rekao nam je tada bračni par koji smo sreli na obližnjoj klupici kako sedi.

Komšije kažu da su i Nikola i njegov brat Marko izuzetno lepo vaspitani.

- Marinko je bio drugačiji, radio je puno i bio posvećen karijeri. Slavica je uvek bila stub kuće i toliko je lepo vaspitala Nikolu i Marka, da bi trebalo knjigu da napiše pa svi da tako vaspitaju decu. Nikolu često vidim kako šeta decu, daje im da jedu, igra se sa njima a na licu mu se vidi umor. Njegova uloga oca ne trpi zbog karijere. Viđamo celu porodicu i na liturgijama u crkvi, mada su oni mnogo češće posetioci manastira. Bojana mu je velika podrška. On ju je uveo u veru i sada su porodično vrlo pobožni - rekla je Danijela koju smo sreli ispred obližnjeg parkića.

- Oni iz zgrade izlaze u svoje dvorište koje je malo ali funkcionalno, uvek ćete ih videti kako sa mališanima šetaju bosi po travi, sade i zalivaju cveće. Deca su im uključena u sve aktivnosti, a Bojana izgleda bolje nego ikad. Ona je od onih žena koje sve postižu. Mislim da nemaju dadilje, niti bilo kakvu vrstu pomoći u kući osim žene koja s vremena na vreme dođi da čisti - objašnjava jedna od komšinica.

Stariji gospodin koji se vraćao iz nabavke ima samo reči hvale.

- Nikola često ispred zgrade zasadi drvo, uključen je u sve aktivnosti i uvek spreman da pomogne. Često ga vidim kako rano ujutru ode da trči, taj čovek nikada ne odmara. Mislim da ga nikada nećete videti dokonog. Bojana i on deluju kao da su se našli, iako smo svi sumnjali u to kada je njihova ljubav počela u onom rijalitiju (“Survivor” prim.aut.). Spremamo mu doček kada se vrati sa puta na koji je krenuo peške kako bi pomogao deci. To što radi je veliko i ponosni smo na njega. Kada vam je neko takav komšija, onda i vas inspiriše na dobra dela.

Tokom pandemije pevao komšijama.

- Mi smo ovde u zgradama bili zatvoreni i prestrašeni. Niko nije znao šta nas čeka. Međutim, on je pevao u dvorištu. Svi smo tada izlazili na balkone i prozore da ga slušamo, bio je svetla tačka tog perioda. Pomagao je i donosio namirnice starijima koji su se bojali da odu u supermarkete. Uvek je nakon aplauza u osam, koji smo poklanjali medicinskom osoblju, pevao, a i mi smo mu pomagali horski. To je bilo divno, kaže komšinica Dana.

Autor: Nikola Žugić